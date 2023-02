Die Werteunion analysiert die CDU

Benutzen wir eine alte jüdische Analysemethode der Umkehrung und lassen den Schwanz mal mit dem Hund wackeln. Das schreibt die Werteunion über die CDU:

Statt den versöhnlichen Vorschlag aufzunehmen, nimmt die Mehrheit linker Funktionäre im CDU-Bundesvorstand den politischen Schaden, den sie damit anrichtet, billigend in Kauf und betreibt ein Ausschlussverfahren ohne Aussicht auf Erfolg. Es ist ihr wichtiger, ein prominentes konservatives Mitglied rauszuwerfen, um damit eine Kurskorrektur in der CDU zu verhindern. Genau diese Korrektur will aber die Mehrheit der Basis und der Unionswähler.

Während Vorstand und Präsidium der CDU als Folge der Entkernung durch Kanzler Merkel zu ca. vier Fünfteln mit Linken besetzt sind (Merz ist also umzingelt von Gegnern), gibt es an der Basis drei etwa gleich große Blöcke; einen eher linken, einen mittleren und einen wertkonservativen Block. Bei der Wählerschaft dürfte knapp über die Hälfte dem wertkonservativen Teil zuneigen. Aber nur die gesamte Bandbreite dieser Strömungen hat in der Vergangenheit der CDU über 40 bzw. 50 Prozent beschert.

(…)

Der unter Kanzler Merkel eingeschlagene Linkskurs der CDU hinein ins grün-rote Lager zerstört nicht nur das politische Lebenswerk erfolgreicher Kanzler wie Adenauer und Kohl. Willfährige Bauhandwerker errichten gerade eine „innerparteiliche Brandmauer“. Sie ist gedacht als Schutzwall gegen das freie Denken; gegen all diejenigen, die von der vermeintlichen, aber verordneten linken Meinungsführerschaft abweichende Positionen beziehen. Freies Denken ist für jede Ideologie existenzgefährdend, und das gilt auch für die weitverbreitete ökosozialistische und die links-„woke“ Ideologie.

Ein Wochenmagazin hatte auch schon vor einigen Tagen die nächsten wertkonservativen Politiker in der CDU ausgemacht, wie die frühere Ministerin Kristina Schöder oder Professor Andreas Rödder, die aus linksradikaler Perspektive politisch problematisch seien, und hatte damit die nächsten Opfer einer parteiinternen Säuberung „markiert“. Wenn H.-G. Maaßen dem Druck nachgäbe und aus der CDU raus ginge, wären bald die nächsten „missliebigen“ Wertkonservativen dran.

Die staunende Öffentlichkeit wird Zeuge eines Vorgangs, der wie eine sozialistische Zersetzung anmutet. Leider trauen sich viele Opfer solcher Maßnahmen der politischen Agitation meist nicht, sich gegen diese Vorwürfe zu wehren, sondern passen sich an, um in Ruhe gelassen zu werden und weiter dazugehören zu dürfen. Deshalb funktioniert diese Art der Demontage so gut. Umso wichtiger ist es, die Menschen über diese perfide „politische Technik“ der Zersetzung aufzuklären.

Dem PB-Leser ist sicher schon aufgefallen, daß insbesondere die Genossen aus Schleswig-Holstein und NRW (Prien, Günther, Laschet) eine merkeltreue Plattform in der CDU aufgemacht haben und die führende Rolle der Grünen anerkennen, so wie die CDU früher die führende Rolle der SED in der Nationalen Front akzeptierte. Allen Beobachtern war klar, daß der elitistische Fügel in der Union stark ist. Jetzt aber wird er rabiat.

Wir sollten im Auge behalten, daß die CDU vom eigenen Anspruch eine christliche Partei ist und daß sowohl die Klima- wie die Kóronareligion gegen das erste Gebot verstoßen, welches die Abgötterei verbietet. Daß es der Tanz ums grüne Kalb ist, den die Bundestagsfraktion seit Jahren aufführt.

Der Herr sprach aber angesichts solcher Zustände zu Mose: Geh, steig hinab; denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben’s angebetet und ihm geopfert und gesagt: Dies sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dies Volk gesehen. Und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre.

3.000 Mann wurden zur Strafe niedergemacht. Das waren alttestamenterische Zeiten, im Neuen Tstament reichte eine Tempelreinigung. Die findet unter Friedrich Merz allerdings nicht statt.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Zerstreutes Wesen führt uns nicht ans Ziel.“ (Geh. Rath v. Goethe)