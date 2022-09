Chronik der laufenden Insolvenz-Ereignisse

Die Хроника текущих событий (Chronik der laufenden Ereignisse) war eine Samisdat-Sammlung, die von 1968 bis 1983 in Rußland erschien und die der Regierung nicht so genehme Tatsachen berichtete. Egon W. Kreutzer stellt seit dem September 2019 eine Chronik der laufenden Betriebsschließungen in Deutschland zusammen. Derzeit peinlich für Märchenrobert.



Letzte Woche betroffen waren die Baumkuchen-GmbH in Salzwedel, der Metalloberflächenveredler BIA in Forst, die Krankenhäuser Pfullendorf und Saulgau, die Saxonia Galvanik in Hainichen, der Autozulieferer Karrenberg in Velbert, Sedia Küchentechnik, der Stahlbau Transtec in Vetschau, das Veeßer Plastikwerk in Steißlingen, der Oberflächenbeschichter Metec in Schlüchtern, die Textilfabrik Peterseim in Mühlhausen und die Gießerei Heidenreich & Harbeck in Mölln.

Kleinere Betriebe deutlich unter hundert Mitarbeitern habe ich mal ausgelassen. Viele Bäckereien machen auch einfach zu, ohne Insolvenz anzumelden. Warum soll ich mir den ganzen Scheiß noch antun, denken viele Betriebsinhaber, die mehr oder weniger kurz vor der Rente stehen. Mein Bäcker hat jetzt nur noch fünf Tage in der Woche auf, sein Backofen sagte gegenüber PB-Monitor, er spare montags Energie und reinige sich nur noch mit dem Waschlappen.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: Lauterbach will angeblich gerichtlich überprüfen lassen, daß er nicht plemplem ist. Die angezeigte Frau von Storch soll jedoch nur gerufen haben, daß seine Politik plemplem ist.

Beitragsbild von B. Zeller aus ZZ. Heute: Wie kann die Kartoffel Scholz so lange frisch gehalten werden?