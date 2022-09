Zurück in die Zukunft

Im Sozialismus sind Kernkompetenzen wie das Organisieren, Stehlen von Staatseigentum, Tuckeln, Holzhacken, Heizen, das Reparieren von Fahrrädern, Schleppern und Waschmaschinen, Gartenarbeit, Schweißen, Betonieren, Mauern und Verputzen, Dachdecken, Einkochen, Stopfen von Strümpfen, Nähen von Sachen und der Leistungstausch Trumpf. Theoretiker wurden früher als Weißkittel, Sesselfurzer und Bettsäger betitelt, die Kreisverwaltung hieß bei den Genossen die Faultierfarm. Arbeiter waren produktiv tätig und Angestellte wurden als unproduktiv abgewertet. Ein Melker verdiente das doppelte wie ein Ingenieur.

Auf das Revival des Sozialismus bewegen wir uns in schwindelerregender Geschwindigkeit zu. Gut für alle, die sich mit Werkzeugen ein bißchen auskennen, schlecht például für Politikwissenschaftler, Programmierer, Volkswirtschaftler, Lehrer und Gendertanten. Die werden sich nach der Zeit zurücksehnen, als man auf einen Handwerker nur ein Vierteljahr warten mußte. Fort, ihr Akkuwerkzeuge, Fertigmörtel, Computerspiele, Netflix und Induktionskochfelder! Kreuzhacke, Schubkarre und Sense werden wieder Trumpf!



Ich lernte mit acht Jahren täglich drei Öfen zu heizen, weil ich schon mittags aus der Schule kam. Statt Holzbriketts gabs damals das Neue Deutschland und Anmachholz. Unser Nachbar war Oberförster, er hatte schon mit Hermann Göring gejagt, war aber aus praktischen Gründen trotzdem in der Partei und besorgte uns eine Ladung Holz.



Etwa im selben Alter begann ich den hohen Birnbaum mit einer wackligen Holzleiter zu beernten. Die Nachmittage waren mit Schneeschippen, Schuhe putzen, Fahrradreparaturen, Bohnern von Fußböden, Rasen mähen und ähnlichen Pflichten garniert. Was ich furchtbar ungern machte, was aber täglich anfiel, war das Abtrocknen des Geschirrs und der Töpfe. Für die Nachgebohrenen ein Foto wie ein Abwaschtisch ohne die beiden Schüsseln aussieht:

In beide Schüsseln kam heißes Wasser, in der rechten wurden der Reihe nach Gläser, Teller, Tassen, Besteck, Schüsseln und zum Schluß die fettigen Töpfe abgewaschen, links wurde das Fit abgespült. was auch täglich abgewaschen wurde: Die aus einem Westpaket stammenden beiden Plastiktüten für das Frühstück.



Gegen die spröden Abwaschhände kämpfte Tilly mit Palmolive. Gabs im Sozialismus leider nicht.

Ich hatte ein Mifafahrrad. Wer Mifa fährt ist Dresche wert, hieß es dazu. Einmal riß die Kette auf einer Kreuzung, ein andermal brach die Demmel ausgerechnet vor dem VPKA (Volkspolizeikreisamt) ab und ich machte einen vollen Überschlag über die Lenkstange. Vermutlich Russenstahl. Überall Qualitätsprobleme. Einen Pkw und eine Fahrerlaubnis hatte ich erst mit 35, eine Raupenquali schon mit 20. An denkwürdigen Tagen durfte ich den Geräteträger RS 09 vom Nachbarn fahren, der den Spitznamen „Himbeerpflücker“ führte. Das wars mit der Mobilität.



Beton und Mörtel wurden mit Sand, Kies, Zement, Kalk und Wasser gemischt. Nix Fertiges aus dem Trudler. Da wußte man noch was drin war!



Ja das waren mal ein paar Einblicke in die nähere Zukunft, Märchenrobert träumt weiter vom selbstfahrenden E-Auto und sonem Scheiß.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Wir blicken so gern in die Zukunft, weil wir das Ungefähre, was sich in ihr hin und her bewegt, durch stille Wünsche so gern zu unsern Gunsten heranleiten möchten.“ (Geh. Rath v. Goethe)