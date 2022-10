Dieter Bohlen über Fachkräftemangel

Was viele nicht wissen: Dieter Bohlen studierte Betriebswirtschaft in angemessener Zeit richtig fertig und ist Dipl.-Kaufmann. Als solcher machte er mit der Komposition und Interpretation von Liedchen einen Haufen Mark, später Euro. Er brauchte keine staatlichen Förderprogramme und hatte es nicht nötig mit den Wölfen zu heulen. Später war er Lästerer in Casting Shows. Er wurde bei RTL ausgelistet, weil er sich ehrlich über talentfreie Auftritte geäußert hatte. Er ist beruflich erfolgreich und darf sich ein Urteil über Versager leisten, die den Erfolg nicht so sehr an ihre Fahnen geheftet hatten.



Bohlen ist etwa in meinem Alter und kann sich inzwischen eine Menge leisten.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Man soll sich … vor einem Talente hüten, das man in Vollkommenheit auszuüben nicht Hoffnung hat. Man mag es darin so weit bringen, als man will, so wird man doch immer zuletzt, wenn uns einmal das Verdienst des Meisters klar wird, den Verlust von Zeit und Kräften, die man auf eine solche Pfuscherei gewendet hat, schmerzlich bedauern.“ (Geh. Rath v. Goethe)

Beitragsbild: „Fachkräfte" auf der Wiesn von B. Zeller aus ZZ.