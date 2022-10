Heizungstips eines Fehlgeleiteten

Was passiert, wenn man die Heizung nachts abdreht? Dann wird die Heizleistung der Anlage verringert, so daß die Räume kühler werden. Erst am frühen Morgen fängt die Heizung wieder an zu arbeiten. Zunächst klingt das gut und scheint Sparpotential zu verheißen. Man darf aber nicht vergessen, daß am nächsten Morgen auf die gewünschte Tagestemperatur hochgeheizt werden muss. Wenn also die während der Nacht eingesparte Energie morgens wieder aufgewendet wird, wo bleibt dann die Einsparung?

Das Problem liegt in der Vorlauftemperatur. Mit jeder Erhöhung dieser Temperatur wächst der Energieverbrauch nicht linear, sondern exponential. Wenn ich die Nacht mit geringer Vorlauftemperatur durchfahre, komme ich besser, als wenn ich nachts keine Energie verbrauche und morgens mit hoher Vorlauftemperatur die Bude wieder hochheizen muß.