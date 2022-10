Twitter gehört Musk – der böse Geist ist raus

Im Folgenden die Übersetzung eines Wikipedia-Eintrags, mit Google übersetzt und leicht gekürzt und dort geglättet, wo der Übersetzer sich offensichtlich verhaspelt hatte:

Vijaya Gadde, die Chefin der Twitter-Zensurabteilung wurde gestern rausgeworfen. Sie ist von Beruf Rechtsanwältin, die als General Counsel und Leiterin der Abteilung Recht, Politik und Vertrauen tätig war. Ihre Rolle umfasste den Umgang mit Problemen wie „Belästigung“, „Fakenews“ und „schädlicher Sprache“. Sie ist bekannt für kontroverse Entscheidungen von Twitter, wie die Suspendierung der New York Post-Geschichte über Hunter Biden vor den Wahlen 2020 und verhinderte, daß Kommentatoren die Geschichte in privaten Nachrichten teilten.

Vijaya Gadde

Im Jahr 2014 wurde sie von Fortune als die mächtigste Frau im Führungsteam von Twitter beschrieben. Im Oktober 2020 profilierte Politico sie als „die mächtigste Führungskraft im Technologiebereich, von der Sie noch nie gehört haben“.

Gadde wurde in Indien in eine Telugu – Familie geboren und zog im Alter von drei Jahren in die Vereinigten Staaten. Ihre Familie zog nach Beaumont, Texas . Gadde erhielt im Jahr 2000 einen Bachelor of Science in Industrie- und Arbeitsbeziehungen von der Cornell University School of Industrial and Labour Relations und einen Juris Doctor von der New York University School of Law. Bevor sie 2011 zu Twitter kam, arbeitete Gadde fast ein Jahrzehnt bei der Anwaltskanzlei Wilson Sonsini Goodrich & Rosati im Silicon Valley . Außerdem war sie Senior Director in der Rechtsabteilung des Technologieunternehmens Juniper Networks im Silicon Valley .2018 kündigte sie die Einstellung von Twitter-Forschern an, um die „Gesundheit des Diskurses“ auf der Plattform zu untersuchen. 2018 traf sich Gadde mit Twitter – CEO Jack Dorsey zu Treffen in Indien, bei denen sie mit mehreren Dalit – Aktivisten über ihre Erfahrungen auf Twitter sprachen.