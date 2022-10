Ukrainischer Botschafter will keine Russen

Der neue ukrainische Botschafter in Berlin, Oleksij Makejew, hat Deutschland vor der Aufnahme russischer Kriegsdienstverweigerer gewarnt: „Da fliehen junge Männer, die nichts bereuen, sich trotzdem vor dem Militärdienst drücken wollen und am Ende Russlandfahnen schwenkend in Autokorsos durch deutsche Städte fahren“.

Würden die Russen das nicht auch in der Ukraine machen, wenn sie nicht daran gehindert würden?

Hat Makejew sich mit Klaus Schwab und Soros György abgestimmt? Wenn ich nicht irre hatten die deutschen Marionetten der reichen Magnaten die Aufnahme geradezu gefordert:

https://www.welt.de/politik/deutschland/article241191277/Gruene-und-FDP-fordern-Asyl-fuer-russische-Deserteure.html?icid=search.product.onsitesearch

https://www.welt.de/regionales/sachsen/article241465737/Linke-fordern-Aufnahme-russischer-Kriegsdienstverweigerer.html?icid=search.product.onsitesearch

Da scheint reichlich Sand im Getriebe der geheimen Weltregierung zu sein.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Keimt ein Glaube neu, / wird oft Lieb und Treu / wie ein böses Unkraut ausgerauft.“ (Geh. Rath v. Goethe)