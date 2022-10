Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch

Stelter ist der Top-Ökonom in Deutschland. Seine Mitstreiter sind entweder Crashpropheten, verkaufen Fonds an Anleger oder heulen mit den Wölfen. Ich habe das einstündige Video auf 14 Minuten gekürzt, um meinen Lesern Längen zu versparen.



Mario Lochner fragt Stelter am Ende, ob ihm irgendetwas optimistisches einfällt. Stelter lacht nur gequält. Ich kann das einigermaßen entspannt sehen, weil ich nicht viel Rente bekomme, eine Lakcimkártya, eine taffe Freundin, zwei Hektar Wald und ein Frankenkonto habe. Die Bewohner der deutschen Städte tun mir schon mal leid, sie werden mit Armut, Dreck und Kriminalität zu kämpfen haben. Die Nachkriegszeit 3.0 hat bereits angefangen.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Sein Jahrhundert kann man nicht verändern, aber man kann sich dagegen stellen und glückliche Wirkungen vorbereiten.“ (Geh. Rath v. Goethe an Schiller am 21.07.1798)