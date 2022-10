Verwirrter Minister floh vor Captain Future

Karl Lauterbach gibt es im Schatten von Habecks Kernkraftphobie, von Putin sein Angriffskrieg und von Frau Lagarde ihrer Inflation immer noch. Er war am 16. Oktober bei einer Veranstaltung in Berlin und wagte es in seinem verwirrten Zustand auf die Gasse zu gehen. Aber nicht lange. Minute 4:45 bis 5:09.



Möcht mal wissen, wer sein Friseur ist. Wahrscheinlich der Schneider vom Daumenlutscher?

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Ohne die guten Ratschläge der lieben Mitmenschen wär’ ein Schnupfen halb so schlimm.“ (unbekannt)

Beitragsbild: Charakterstudie von Bernd Zeller aus ZZ. Heute: Baerbock fordert Mullahinnen im Wächterrat.