Vor der Landtagswahl: Spaziergang in Hannover

Obwohl der Zugverkehr in Norddeutschland ausgefallen war fanden in Hannover und Berlin gut besuchte Demonstrationen gegen die Politik statt. In Hannover hatten die von der Bundesregierung besonders scharf verfolgten Querdenker aufgerufen, in Berlin die AfD.

Vielleicht waren die heutigen Anschläge auf den Bahnverkehr kein Zufall, sondern von regierungsnahen Nichtregierungsorganisationen ausgeführt worden, um den Zulauf nach Hannover und Berlin zu minimieren. Im obigen Video ist ersichtlich, daß die Bahn eine wichtige Rolle spielen sollte. Warum rollte der Verkehr also gerade im Norden nicht? Es ist natürlich alles Spekulation, es könnte sich auch um Zufall handeln. Allerdings wäre es nicht das erste Mal, daß der extrem linke Narrensaum der Regierungsparteien die DB AG lahmlegt. Er verfügt dank großzügiger Finanzierung über genug Ressourcen, um auch spektakuläre Sabotageakte durchzuführen.



Youtube hat das Video weit nach hinten gepackt, wer aber weiß wie es geht, der findet es. Die Demonstranten zogen übrigens an der SPD-Kundgebung vorbei.

Hier noch ein Eindruck aus Berlin:



Aus dem Reichsschithol wird gemeldet, daß die Zahl der regierungsnahen Gegendemonstranten – der (H)ampelmänner von Ricarda, Nancy und Agnes – sehr überschaubar war.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Man kann seine #Meinung auch kundtun, ohne sich gleichzeitig an vielen Orten zu versammeln.“ (Twitter-Nancy)

Foto: Prabel