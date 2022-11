Die Pariser Mode war immer schon etwas extravagant. Die DG-Kollektion für 2023 läßt eine Rattenplage, großflächigen Tripper oder Affenpocken befürchten.



Zur Erklärung: Das sollen Männer oder so etwas ähnliches sein. Das muß man dranschreiben.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: »Es ziemt sich dem Bejahrten weder in der Denkweise noch in der Art, sich zu kleiden, der Mode nachzugehen.« (Geh, Rath v. Goethe)