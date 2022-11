Unionsfreunde aller Länder, vereinigt euch!

Der Volksmund nannte das in der Zone „die abgehackten Hände“.

Für die CSU ist der Symbolfundus aus der Russenzeit offensichtlich nicht peinlich. Der Niedergang der Union hat zwei Gesichter. Merz kann über den Schwachsinn wenigstens noch lachen, Söder meint das ernst.

Früher unter FJS war die Parole: Freiheit statt Sozialismus.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Meine Freunde teile ich in Hoffer und Verzweifler.“ (Geh. Rath v. Goethe zu Kanzler v. Müller am 6. Juni 1824)

Foto: Prabel