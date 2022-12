Siegesfeiern auch in Paris

Was wird in Paris oder Brüssel losgehen, wenn im Emirat Qatar Frankreich gegen Marokko am 14.12.2022 im Halbfinale steht?



Überhaupt stellt sich die Frage, wie die Franzosen nach der arabischen Rechtsprechung künftig eingestuft werden? Gilt zum Beispiel der Beitritt zur Klimasekte als Götzendienst? Wo hören die Völker des Buchs auf, und wo beginnen die Kaffern (Kuffar)?

Die Gläubigen haben keine Eile das zu klären, noch haben sie nicht die Mehrheit in Paris und Brüssel. Man würde die Kaffern nur aus dem Schlaf wecken, wenn man das künftige Vorgehen diskutiert. Abwarten und Tee trinken.

