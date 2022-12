Sind alle sechzehn Ministerpräsidenten pervers?

Es ist nicht jedem bekannt, aber die Zwangssender ARD und ZDF werden über Staatsverträge der Bundesländer legalisiert und von den Ländern an ihrer Schurkerei nicht gehindert. Kürzlich muß es wieder mal eine schwere Entgleisung des Mainstreamkaspers Böhmermann gegeben haben, möglicherweise auf ZDF. Ein Eintrag von Pedo Bakunin auf Twitter läßt darauf schließen.

Weiß zwar nicht genau was „Turds“ sind, aber es könnte sich um englische Frauen handeln, welche wegen dem Eindringen von versauten Wüstlingen in ihre Gemächer angeekelt sind.

Man hat den Eindruck, daß im Zwangsfernsehen Dinge wie der Böhmermann gezeigt werden, welche früher die Sittenpolizei auf den Plan gerufen hätten.

Angesichts der existenten Befehlsketten im Rundfunkbereich stellt sich die Frage ob die 16 Ministerpräsidenten und ihr parlamentarischer Troß aus CDU/CSU, SPD, Grünen, FDP und Linken alles perverse Lüstlinge sind, die ihren Spaß an räudigen Absurditäten haben.

Eingermaßen seriös sind nur die AfD und die CDU von Sachsen-Anhalt, die den Rundfunkstaatsverträgen nicht zugestimmt hatten.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Du lieber Gott! was so ein Mann nicht alles, alles denken kann!“ (Geh. Rath v. Goethe, 1808)