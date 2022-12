Sumpfgas, Methan und Tiere

Bereits am 09.11.2014 hatte ich einen Eintrag über den Nicht-Zusammenhang von veganer Ernährung und Methanminderung geschrieben. Zitat daraus:

„Vegetarier behaupten, daß Kühe und Schafe klimaschädliches Methan furzen. Das stimmt sogar. Aber ist es in Afrika nicht egal, ob auf einer Weidefläche eine Kuh vor sich hin gast oder auf einer naturbelassenen Savannenfläche ein Elefant oder ein Zebra? Ist es bei uns in Deutschland nicht egal ob das Reh oder das Schaf auf Grünland weiden? Eins kann man nämlich nicht verhindern: Daß der Aufwuchs einer Grünfläche von irgendeinem Tier gefressen wird. Oder Frau Künast muß mit ihren Kohlrabiaposteln flächendeckend mit Peacemakern Wache stehen und alles niederknallen was sich in der Flur bewegt.“

Nun, acht Jahre später, hat sich auch die Wissenschaft dieses Themas angenommen. Odo Pollmer hat ein Video produziert, welches ich hier einbinde:



Grüße an den Inlandsgeheimdienst:

Im Atemholen sind zweierlei Gnaden:

Die Luft einziehen, sich ihrer entladen;

jenes bedrängt, dieses erfrischt;

so wunderbar ist das Leben gemischt.

(Geh. Rath v. Goethe 1819)

Foto: Prabel