Unser Aktienportfolio im Dezember

2022 war für den Kapitalerhalt bis jetzt ein etwas schwieriges Jahr. Ich hatte wie schon 2021 auf Aktien gesetzt. 2021 war ich inflationsbereinigt genau 10 % im Plus, abzüglich der Abgeltungssteuern also rund 7 %.

Das werde ich dieses Jahr nicht erreichen, vorraussichtlich werde ich nach Steuern etwa die Hälfte der Inflation einfangen, also bei etwa 5 % landen. Das ist schon ganz gut, fast alle ETFs sind dieses Jahr unter Wasser, d.h. deutlich im Minus. Auch die Großen des Geschäfts sind fast alle an den Widrigkeiten gescheitert. Nur Warren Buffet war besser, aber der ist ja auch ausgebuffet.

Ich hatte mich geografisch weniger auf Amerika konzentriert, mehr auf Europa und den Pazifik. Ich bin im ersten Halbjahr beim großen Rutsch der Technoaktien nicht dabeigewesen, dafür war ich in Rohstoffe investiert. Da hat man naturgemäß viel aus GB, Australien, Japan und Südafrika. Spaß gemacht hat dieses Jahr alles außer Rußland und EU-Europa. Obwohl es in der EU auch Ausnahmen gab: Erfreulich waren Schweden (z.B. Swedish Match und Cellink), Tschechien (Colt und Philip Morris CR), Holland (ASML und SBM) sowie überraschenderweise Frankreich (Total, Orange). Aber der Rest war düster.

Ich denke, daß derzeit wegen dem Wechselkurs Einkäufe in den USA überteuert sind, dagegen ist Japan sehr günstig. Ich schau mich grade um. Vor einem Vierteljahr hatte ich Sumitomo gekauft, was seitdem abgehoben hat. Jetzt prüfe ich seit einer Woche Itochu und Marubeni. Mitsui hab ich schon lange, eine Erfolgsgeschichte. Das sind so vier Allrounder, typisch Japan. Der Staat ist diesen Unternehmungen sehr zugetan, weil sie eifrig Rohstoffe aus aller Welt herbeischaffen. Sehr gut gefällt mir auch Advantest aus der Technoabteilung. Die Preise in Japan sind bürgerlich, die Kapitalausstattung der Unternehmen i.d.R. gut, die Buchhaltungen sind fix und liefern Unternehmensergebnisse sehr prompt, nur mit Ausschüttungen knausern die Japaner etwas. Die Quellensteuer ist mit 15 % nicht sehr hoch und ich rechne damit, daß die Bank of Japan die Zinsen etwas anheben wird, was den Wert des Yen stabilisieren wird. Die Inflation ist in Japan nicht so ein großes Thema wie in Europa.

Hier zum Illern mal unsere derzeitige Aufstellung:

Nordamerika 29,8 Südamerika 2,6 EU ohne Euro 19,3 Eurogruppe 14,0 sonst Europa 15,8 Asien Pazifik 15,0 Afrika 3,5

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Wer sich aufs Geld versteht, versteht sich auf die Zeit.“ (Geh. Rath v. Goethe)