Zerohedge berichtet über das Saubermachen bei Twitter

Twitter-Besitzer Elon Musk bestätigte am Mittwoch, was jeder mit zwei funktionierenden Gehirnzellen und intellektueller Ehrlichkeit bereits wußte; Der Social-Media-Riese habe „sich in Wahlen eingemischt“.

In einer Diskussion über einen Reuters-Artikel, in dem der ehemalige Leiter für Vertrauen und Sicherheit des Unternehmens sagt, Twitter sei unter Musk „nicht sicherer“, schrieb der Benutzer @EvaFoxU: „Twitter hat sich in den letzten 10 Jahren als nicht sicher erwiesen und hat Benutzer verloren. Das ehemalige Team von „Vertrauen und Sicherheit“ ist eine Schande, daher hat es kein Recht, zu beurteilen, was jetzt getan wird“, und fügt hinzu: „Sie hatten eine Chance, aber sie haben ihre Seele an einen Konzern verkauft.“

Exactly. The obvious reality, as long-time users know, is that Twitter has failed in trust & safety for a very long time and has interfered in elections.

Twitter 2.0 will be far more effective, transparent and even-handed.

— Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022