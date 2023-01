Ähnlichkeiten diesseits und jenseits des Atlantik

In Amerika haben Hollywood, die NGOs und die Medien ein wokes Terrorregime errichtet, welches dem der Grünen in den meisten Aspekten ähnelt. Gerade in Lützerath gesehen. Und will mans nicht wortreich schildern bringt mans in Bildern:

Als Übersetzungshilfe für die Ossis:

Crybullies = Schreityrannen oder Heultyrannen, ist nicht gang eindeutig. Vielleicht schreiende Heultyrannen oder heulende Schreityrannen. Maybe…

Snowflake = Schneeflocke, Feewings = Feenflügel

Constitution = Verfassung

Reason = Grund

Safe Space = Geschützte Werkstatt

Curriculum = Lehrplan

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Es ist möglich, daß man durch Tadel und Schelten, durch Moralisieren und Predigen, durch Warnung vor üblen Folgen, durch Drohung von Strafen manchen Menschen vom Bösen abhält, ja auf einen guten Weg bringt; aber eine weit höhere Kultur wird bei Kindern und Erwachsenen eingeleitet, wenn man nur bewirken kann, daß sie über sich selbst reflektieren.“ (Geh. Rath v. Goethe, 1822)