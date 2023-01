Die deutsche Pkw-Produktion im Herbst 2022

Hier die neuesten Zahlen des VDA zur inländischen Pkw-Produktion im Vergleich zum Goldenen Zeitalter.

2016 2019 2022 Okt. 464.434 391.949 277.900 Nov. 535.180 418.867 386.573 Dez. 369.494 277.456 253.700 Summa 1.369.108 1.088.272 918.173

Der Niedergang begann schon in der zweiten Regierungshälfte von Dr. M. und hat mit Kórona wenig bis nichts zu tun, wenn man mal von den kurzzeitigen Betriebsstillegungen, vor allem April/Mai 2020, absieht.

Der Marktanteil der deutschen Hersteller bei den Zulassungen lag bei unter 40 %. Die vielen Sensoren an den Schürzen können sich wohl nur noch Asiaten, Amis und Afrikaner leisten. Ich hatte mal einen VW-Leihwagen und bin damit rückwärts in den Carport meiner Freudin mit sechs Stützen gefahren. Ich dacht ich wär auf dem Rummel, so ein Gepiepse. Ich fahr normalerweise den D-Max von der Freundin, da schont man die Nerven und es passiert einem nicht sowas peinliches:



Die Karosse eines Autos sollte nicht aus Silberpapier sein. Was man da sieht ist ja lächerlich. Mit solchen Kleinwägen hat man bei unseren neuen Fachkräften wenig bis keinen Respekt. In Arabien, in Kreuzberg und in der Eisenbahnstraße zeigt man was man hat. Die Neubauern hat in ihren sauteuren Markenklamotten schon erkannt, wohin der Hase läuft.

Eine verunglückte Luftzusammensetzungspolitik ist der Haupttreiber des Autodesasters. Nicht nur die Berliner, auch der betrunkene EU-Juncker in Brüssel und Präsident Obama waren der deutschen Autoindustrie feindlich gesonnen.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Das perfekte Rennauto kreuzt als erstes die Ziellinie und zerfällt anschließend in seine Einzelteile.“ (Ferdinand Porsche)