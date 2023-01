Die Landwirtschaft oder die Medien?

Zwangsfinanziertes Fernsehen und die Hofberichterstattung im Online- und Printformat führen einen erbarmungslosen und verlogenen Kampf gegen die Landwirte. Die Frage ist, was wir im Zweifel wirklich brauchen: Essen oder Fake News. Ich bin im Zweifel eher für ein Verbot der Medien, als für das Verbot der Landwirtschaft. Der hungernden Nachkriegsgeneration konnte man so einen Bullshit, wie er heute verbreitet wird, nicht erzählen. Es gab damals viel mehr Bauern und da ging es nicht solche Lügen zu verbreiten. Ein Jornalist, der damals behauptet hätte, daß ein Jungbulle 10.000 Liter Wasser am Tag verbraucht, wäre geteert und gefedert worden.



Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Neuere Poeten tun viel Wasser in die Tinte.“ (Geh. Rath v. Goethe)