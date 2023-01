Die Verlegenheiten um die AMG-Spiegel

Ich habe mit meinem kleinbürgerlichen Horizont bisher nicht gewußt, was AMG bedeutet. Die Abkürzung AMG setzt sich aus den Nachnamen der beiden Gründer Hans Werner Aufrecht und Erhard Melcher und dem Ort des ursprünglichen Firmensitzes Großaspach zusammen. AMG – diese drei Buchstaben stehen weltweit für aufgepretzelte Mercedes-Limousinen. Das Affalterbacher Unternehmen ist heute als hundertprozentige Tochter der Mercedes-Benz Group AG die sportliche Speerspitze des Konzerns.

High-Performance-Technologien bedingen häufig veränderte Proportionen wie verbreiterte Achsen oder Erweiterungen an der Karosserie. Und bieten Raum für präsentes und außergewöhnliches Design. Hier ein Blick in das Sortiment.



Die AMG-Reihe ist ein beliebtes Familienfahrzeug der Merkelschen Neubürger. Viele Leute, die schon immer hier waren, sind natürlich angefressen wegen dem Neureichtum, aber die CDU, die SPD, die Grünen und Linken sind die Sachwalter der Neuen Wirtschaft und haben es so gewollt. In der Leipziger Eisenbahnstraße stehen oft mehrere dieser Karossen, vor und hinter Messer-Müller. Zum ersten Eklat kam es bereits vor einem Jahr, als die Linken vor einer Moschee randalierten, Scheiben einwarfen und an den abgestellten AMGs einige Spiegel beschädigten.

Die Religionskritik der Linken fußt wohl auf der von Karl Marx 1843/44 verfassten Einleitung zur Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Diese veröffentlichte er 1844 in der zusammen mit Arnold Ruge herausgegebenen Zeitschrift Deutsch-Französische Jahrbücher. „Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüth einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks.“

Der Haß auf AMGs leitet sich wiederum vermutlich aus der Klimareligion her, welche Karl Marx so abgekanzelt hatte: „Und zwar ist die Religion das Selbstbewusstsein und das Selbstgefühl des Menschen, der sich selbst entweder noch nicht erworben, oder schon wieder verloren hat. Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, außer der Welt hockendes Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Societät. Dieser Staat, diese Societät produzieren die Religion, ein verkehrtes Weltbewusstsein, weil sie eine verkehrte Welt sind.“ Wie wir wissen sind die Werkzeuge dieser Production vor allem die Zwangssender ARD und ZDF.

Bei der Linken-Demo kam es wegen diesem falschen Bewußtsein zu weiteren Ungereimtheiten. Die Moschee wird überwiegend von Türken bevölkert, während die beschädigten AMGs arabischen Familien gehören. Insofern zog man sich den Zorn der beiden miteinander verfeindeten Völker zu. Die Lügenpresse durfte es nicht berichten, aber vor dem Leipziger Parteibüro der Linken lag flugs ein abgeschnittener blutiger Ziegenkopf. Was das bedeutet, mögen sich meine Leser selber erschließen, es ist von Nancy sicher verboten, das hier darzutun, weil sie sich jeglicher Kenntnisnahme des „wirklichen Elends“ verweigert. Man schaue in ein Lexikon moslemischer Symbole und Attribute.

Aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen heißt es, daß zumindest in arabischen Familien der Zorn über die beschädigten Edelschlitten größer war, als der Ärger über eine geschändete Türkenmoschee.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst:

Unwillig, wie sich Feuer gegen Wasser

Im Kampfe wehrt und gischend seinen Feind

Zu tilgen sucht, so wehret sich der Zorn

In meinem Busen gegen deine Worte.

(Geh. Rath v. Goethe, 1787)