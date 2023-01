Es gibt nur ein Rudi Völler

Der neue nonkonformistische Sportdirektor beim DFB hat sich mit Nancy angelegt. Wegen ihren Binden. Sie sitzt als Sportminister auf den Geldsäcken. Mal sehen wie lange er das Sticheln gegen die selbstbewußte Gefärbte durchhält. Oder spekuliert man im deutschen Fußball auf ihr Verschwinden in der Provinz?

Völler profitiert vom desaströsen Ansehen der „Mannschaft“. Einige Größen des runden Leders lassen erkennen, daß da was zu richten ist, insbesondere was das Verhältnis zu den Fans betrifft. Und Völler soll wohl die übergriffige Politik zurückdrängen. Er war schon öfter mal ein Mann der Widerworte:

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Aber ihr Frauen habt unrecht, wenn Ihr immer Partei macht.“ (Geh. Rath v. Goethe an seinen Eckermann am 3. Oktober 1828)

Beitragsbild von Bernd Zeller aus der ZZ. Heute: Olaf Scholz sagt der Ukraine die Lieferung von Nancy Faeser zu.