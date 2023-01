Ist Spritzen noch seriös oder ist das schon Revolution?

Vor ein paar Tagen hatte ich Julian Reichelts Eintrag über den grünen Kältetod gepostet. Gestern hatte ich am Gartenzaun einen Nachbarn getroffen, der im Dezember in einer Werkhalle bei 4 Grad arbeiten mußte. Die Leute sind verärgert, aber gleichwohl auch verwundert: Vor einem Jahr haben die Berliner Pseudoeliten – allen voran der durchgeknallte Kóronaminister – wegen einer Erkältungswelle alles verrückt gemacht, diesen Winter ist das Schnee von gestern, alle Aufregung vergessen, und die Untertanen sollen mit Gewalt erkältet werden. Man verstehts einfach nicht. Die Berliner sind völlig durchgeknallt, man sieht es ja auch an den dortigen Silvesterunruhen. Wieder einen Zaun drumrum, und wir haben unsere Ruhe vor Journalisten, NGOs und unerfahrenen Jungtürken wie Ricarda, Franziska und Emilia.

Gestern berichtete die Achse über die Kórona-Spritzen und ihre Wirkungen. Lenin und Stalin waren gegen die internationale Kórona-Gang – folgt man den Ausführungen von Herrn Ziegler – offensichtlich Mädchenpensionatsbetreiber. Ziegler rechnet mit 50 bis 200 Mio Impftoten. Der bisherige Rekordinhaber Lenin mit 20 bis 25 Millionen und Stalin mit läppischen 3 bis 20 Millionen Opfern tragen dagegen die roten Laternen. Auch die grüne Erkältungswelle von Reichelt wäre läppischer Firlefanz dagegen. Noch gibt es unter Ärzten keinen Konsenz über die Wirkungen, aber die ersten 150 Mio. Spritzen werden dem Vernehmen nach schon mal weggeworfen.

Werden die in Kastoren in das Endlager Gorleben gefahren, oder wie muß man sich das vorstellen? Die Medien dürfen darüber nicht berichten. Wer das wagen würde, müßte in der ZDF-Kantine wohl am Katzentisch sitzen, so wie früher Gerhard Löwenthal.

Einige Leute haben sich spritzen lassen, manche sogar mehrfach. Das Risikobewußtsein ist bei vielen Zeitgenossen unterentwickelt. Früher wußte man: Wenn man in die Nähe des Stacheldrahtzauns kommt, ist man zu 10 % tot. 99,9 % der Mithäftlinge haben sich entsprechend verhalten. Heute geht man mit der Gesundheit lässiger um. Vielleicht ein Fehler? In einigen Jahren werden wir es wissen.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „In Zeitungen und Enzyklopädien, auf Schulen und Universitäten, überall ist der Irrtum oben auf, und es ist ihm wohl und behaglich, im Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist.“ (Geh. Rath v. Goethe)