Minister Pistorius beachtet endlich meine Hinweise

Bereits am 17. Februar 2013, also vor rund zehn Jahren hatte ich die Sinnhaftigkeit des Malikriegs bezweifelt und die Kosten geschätzt. Nach fast einem Jahrzehnt Jahren beachtet das Verteidigungsministerium nun endlich meine Einwände. Minister Pistorius will offensichtlich das Desaster beenden, schreibt die WELT heute.

Besonders schnell ist das Ministerium nicht, aber immerhin gründlich bei der Verprobung von abwegigen Möglichkeiten. Noch Ministerin Lambrecht hatte mit ihren Stöckelschuhen folgenlose Spuren im Wüstensand hinterlassen, Pistorius will nun auch hinfliegen, vielleicht ein letzter Trip nach Afrika. Drücken wir der Bundeswehr die Daumen, daß der Rückflug nicht ganz so hektisch erfolgt, als aus Afghanistan und daß ihre schimmernde Wehr vollständig zurückgeführt werden kann.

