Annalena ist eine losgerissene Kanone

Das Kleinkind der Bundesregierung hat am 11. Mai 2022 mal gesagt: Deutschland werde „für immer“ auf russische Energie verzichten. Das ist so ein dümmliches Rachegeplapper. Was weiß sie was in hundert Jahren sein wird?

Ich bin mit der Parole groß geworden, die an jeder Wand stand: „Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen“. Bundeskanzler Scholz ist damals an den Hof der Ostberliner Satrapen gereist, um Treuegelöbnisse abzulegen, der Bundespräsident hat in einem Verlag der Moskowiter Traktätchen geschrieben. Das alles beweist, daß nichts ewig ist und alles im Wandel. Der Satrap Honecker behauptete am 19. Januar 1989, daß der Stacheldraht in 50 und 100 Jahren noch stehen wird. Alles nur Propaganda, im Kremlin war sein Ende schon beschlossene Sache.

Der Spieleprofessor Rieck stellt die Sinnhaftigkeit eines Rachefriedens in Frage, betrachtet auch die Kosten:

Ich habe dem Professor auf seine Frage geantwortet:

Präferenzumkehr: Die findet immer nach der Machtergreifung statt. Verkündigte Ziele sind nur Vehikel, um an die Macht zu kommen. Danach ist alles Wurscht. Beispiel: Vor 14 Jahren haben die Grünen plakatiert: Jeder Baum ist ein Zuhause. Nachdem sie im Umweltministerium sitzen, können sie nicht schnell genug fällen. In der Opposition waren sie für Datenschutz, jetzt sind sie für intelligente Stromzähler. Früher waren sie gegen Berufsverbote, jetzt sind sie dafür usw. usf.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst:

In diesen heil’gen Hallen,

Kennt man die Rache nicht. –

Und ist ein Mensch gefallen;

Führt Liebe ihn zur Pflicht.

Dann wandelt er an Freundeshand,

Vergnügt und froh ins bess’re Land.

In diesen heiligen Mauern

Wo Mensch den Menschen liebt,

Kann kein Verräther lauern,

Weil man dem Feind vergiebt.

Wen solche Lehren nicht erfreu’n,

Verdienet nicht ein Mensch zu seyn.

(Emanuel Schikaneder 1751 – 1812)