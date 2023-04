Die Einschläge kommen näher

Gerade hat Gerhard Heinrich wieder mal ein spannendes Video zur kranken deutschen Politik eingestellt und kommt auch zum Schluß. daß es so mit Energieverteuerung und ohne Kernkraftwerke nicht weitergeht.

Heinrich sieht Habeck nicht ganz so kritisch, 90 % der Wähler haben bei der letzten Bundestagswahl ja grün gewählt und er macht nur, was im grünen Wahlprogramm stand. Also brauchen wir bei der nächsten Wahl 51 % blau.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Die Wahlsprüche deuten auf das, was man nicht hat, wonach man strebt. Man stellt sich solches zu billig immer vor Augen.“ (Geh. Rath v. Goethe)