Das E-Auto und der Energiepreis

In Hochpreisländern ist Elektromobilität ein Todeskandidat. Das zeigt die Prognose der Verkäufe für 2023. An der Spitze der Verkäufe wird China stehen. 8,05 Mio BEV und PHEV werden voraussichtlich im Reich der Mitte verkauft werden, mehr als 56 % des Weltabsatzes. Es folgt West- und Mitteleuropa mit 3,37 Mio, das sind 23,5 % der Weltverkäufe. Nordamerika folgt mit 1,89 Mio Fahrzeugen = 13,2 % und der Rest der Welt mit 0,98 Mio = 7,8 %.

BYD stellte 2022 mehr als 17 % der E-Autos her, Tesla 12,5 %. VW verkaufte 7,8 %, BMW 4 %, Mercedes 2,4 %. Der Rest verstreuselt sich unter den weiteren Herstellern, nur bei Toyota ist der Bau dieser teuren Gehhilfen noch relativ unmöglich (1 %). Was bedeutsam ist: Die Chinesen stellen jetzt schon weit mehr als die Hälfte der Elektrofahrzeuge her, mit wachsender Tendenz. Wird die Konkurrenz den Bach runtergehen wie um 2000 bei den PV-Modulen? Auf VW gebe ich keinen Pfifferling mehr, Mercedes hat als Premiummarke dagegen noch eine gute Chance.

Im Elektrosektor ist ein ruinöser Preiskampf ausgebrochen: BYD hatte 2022 eine Marge von 4 %, Geely von 3,5 %, Tesla von über 17 %. Das dürfte sich nach den Preissenkungen von Tesla in diesem Jahr ändern. Gutes Geld wird man nur mit Verbrennern verdienen.

Von 1,5 Milliarden Autos weltweit sind inzwischen 40 Mio = 2,7 % mehr oder weniger elektrisch angetrieben.

In US-$ umgerechnet beträgt der Strompreis für Privathaushalte in Deutschland 0,46 pro kWh, in Japan die Hälfte, in Frankreich 0,19, in den Vereinigten Staaten 0,16, in Südkorea 0,09, in Rußland und China jeweils 0,08, in Indien 0,07 in den glücklichen Ländern Saudi-Arabien und Norwegen 0,05.

Da frage ich mich nicht mehr, warum die Schnellader auf den Autohöfen in Mellingen und Hengersberg immer zu 80 % dumm rumstehen. Zu teuer, der Saft. Solange die Berliner Clanwirtschaft weitergeführt wird, ändert sich das auch nicht.

