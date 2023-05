Die Weltwirtschaft nach „Putin sein Angriffskrieg“

Der britische Spectator befaßte sich heute mit den Wirtschaftssanktionen gegen Rußland.

„Diese Woche herrschte im Westen große Freude, als Wladimir Putins Siegesparade über den Roten Platz nur einen Panzer umfasste, der selbst ein Relikt aus einem Museum war. Die Schlussfolgerung war, dass Russland in der Ukraine so viel militärische Ausrüstung verloren hat, dass es nur noch ein Schatten der militärischen Supermacht ist, die die Sowjetunion einst war.

Russland hat sicherlich schwere Verluste erlitten (obwohl jedes Land, das einen Auslandskrieg führt, vermutlich seine militärische Ausrüstung im aktiven Dienst und nicht in einer zeremoniellen Parade haben würde). Aber wir sollten es vermeiden, selbstgefällig zu sein. Die Wahrheit ist, daß der Krieg auch für den Westen nicht gut läuft – zumindest in einer Hinsicht.

Als Putin am 24. Februar letzten Jahres Panzer in die Ukraine schickte, übernahmen die westlichen Länder schnell eine zweigleisige Strategie. Ein Grundsatz bestand darin, dass sie sich nicht auf einen direkten militärischen Konflikt einlassen würden, sondern die Ukraine mit Waffen und anderer militärischer Ausrüstung unterstützen würden. Einige Länder waren schneller als andere, aber dieser Teil der Strategie war ein bemerkenswerter Erfolg. Der Ukraine ist es gelungen, den russischen Streitkräften Widerstand zu leisten und sie aus vielen Gebieten zurückzudrängen, auch wenn der Ausgang noch alles andere als sicher ist.

Der andere Pfeiler hat sich jedoch als untauglich erwiesen: der Plan, einen Wirtschaftskrieg mit Moskau zu führen, der einen finanziellen Schock in einem noch nie dagewesenen Ausmaß auslöst. Russland sollte fast vollständig abgeschnitten werden, mit Sanktionen und Boykotten auf alle Importe und Exporte, außer für humanitäre Zwecke wie Medikamente. Putins Russland, so die Theorie, würde verarmen und kapitulieren.

Nur wenige Menschen im Westen sind sich bewusst, wie schlecht dieser Aspekt des Krieges läuft. Europa hat selbst einen hohen Preis für einen teilweisen Boykott von russischem Öl und Gas gezahlt. Die britischen Importe fossiler Brennstoffe aus Russland beliefen sich im Jahr 2021 auf insgesamt 4,5 Milliarden Pfund; im Jahr bis Januar 2023 waren es offiziell nur 1,3 Milliarden Pfund. Im Jahr 2020 bezog die EU 39 Prozent ihres Gases und 23 Prozent ihres Öls aus Rußland; im dritten Quartal des vergangenen Jahres waren es noch 15 Prozent bzw. 14 Prozent.

Diese Zahlen erklären jedoch nicht das Ausmaß des Schadens für die russische Wirtschaft. Es wurde schnell klar, dass der Westen zwar an einem Wirtschaftskrieg interessiert war, der Rest der Welt jedoch nicht. Als seine Öl- und Gasexporte nach Europa zurückgingen, steigerte Russland schnell seine Exporte nach China und Indien – beide Länder zogen es vor, Öl mit einem Abschlag zu kaufen, als sich gegen die Invasion der Ukraine zu wehren. Schlimmer noch: Ein Teil des nach Indien exportierten russischen Öls scheint nach Europa weitergeleitet worden zu sein, da die Zahl der Schiffe, die raffiniertes Öl aus Indien über den Suezkanal transportieren, zunimmt.

Es scheint auch einen Abfluss in die andere Richtung zu geben. Eine Untersuchung der deutschen Zeitung Bild hat einen besorgniserregenden Anstieg der Exporte in die an Russland angrenzenden Länder aufgedeckt. So stieg der Import deutscher Kraftfahrzeuge nach Kasachstan zwischen 2021 und 2022 um 507 Prozent und nach Armenien um 761 Prozent. Die Exporte chemischer Produkte nach Armenien stiegen um 110 Prozent und nach Kasachstan um 129 Prozent. Der Verkauf von Elektro- und Computergeräten nach Armenien ist um 343 Prozent gestiegen. Was mit diesen Waren passiert, wenn sie diese ehemaligen Sowjetrepubliken erreichen, ist nicht leicht zu klären, aber eine wahrscheinliche Erklärung ist, daß sie als umgeleitete Handelsströme nach Russland gelangen. Und selbst wenn solche Waren nicht offiziell reexportiert werden, haben viele russische Bürger weiterhin visumfreien Zugang zu diesen Ländern und können Waren über die Grenze abtransportieren.

Der Westen verfolgt eine Politik, bei der er versucht, mit Wirtschaftssanktionen vor allem wohlhabende Russen ins Visier zu nehmen. Aber ironischerweise sind sie die Menschen, die über Umleitungshandel am leichtesten Zugang zu westlichen Gütern haben. Sie sind es, die doppelte Pässe haben; diejenigen, die es sich leisten können, ins Ausland zu reisen, um ihre Luxusgüter zu kaufen. Abgesehen von einem umfassenden weltweiten Boykott gegen Rußland ist es sehr schwer zu verhindern, daß im Westen hergestellte Waren in die Hände wohlhabender Russen gelangen.

Der Westen begann seinen Sanktionskrieg mit einem überzeichneten Gefühl des eigenen Einflusses auf der ganzen Welt. Wie wir festgestellt haben, mangelt es nichtwestlichen Ländern an der Bereitschaft, Sanktionen gegen Rußland oder russische Oligarchen zu verhängen. Die Ergebnisse der Fehleinschätzung sind für alle sichtbar. Im April letzten Jahres prognostizierte der IWF, dass die russische Wirtschaft im Jahr 2022 um 8,5 Prozent und in diesem Jahr um weitere 2,3 Prozent schrumpfen werde. Wie sich herausstellte, sank das BIP im vergangenen Jahr lediglich um 2,1 Prozent, für dieses Jahr prognostiziert der IWF einen leichten Anstieg von 0,7 Prozent. Und das, obwohl der Krieg in der Ukraine viel schlimmer verläuft, als viele es sich im Februar letzten Jahres vorgestellt hatten. Die russische Wirtschaft wurde nicht zerstört; Es wurde lediglich umkonfiguriert und neu ausgerichtet, sodass es eher nach Osten und Süden als nach Westen blickt.“

Soweit der Spectator. Was im Artikel etwas unterbelichtet ist: Es braut sich angefacht durch die Sanktionen ein antiamerikanisches Gemeinschaftsgefühl der Südamerikaner, Asiaten und Afrikaner zusammen. Man kann mit dem neumodischen Wokistan weder in Brasilien, noch in Arabien und auch in China, Südafrika und Indien nichts anfangen und betrachtet die perversen Exzesse der Oligarchen – das Klima, die Familien und die Ernährung betreffend – als Bedrohung der eigenen Kultur. Es wird Zeit, daß der relativ liberale Donald Trump wieder drankommt und der Steinzeitausflug der Hollywoodkommunisten endet. In Rußland und China ist man froh, die Kulturrevolution hinter sich zu haben, Das braucht man nicht nochmal.

Unter diesem Gesichtspunkt ist es unwahrscheinlich, daß China, Brasilien, der Iran und Indien Rußland hängenlassen. Denn ein Sieg der Ukraine wäre in Sieg von Soros, Gates und Schwab mit weltweiter Ausstrahlung.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: Die USA, die Sowjetunion und Deutschland heben gemeinsam die Titanic. Die USA interessiert sich für den Goldschatz, die Sowjetunion für den Maschinenraum und die deutschen Grünen suchen die Noten der Kapelle, die bis zum Untergang gespielt hat.