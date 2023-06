Das Bundesheer über den Ukrainekrieg

Wir hatten Oberst Reisner schon öfter Gelegenheit gegeben sein Sicht auf die Kampfhandlungen auszubreiten. Bisher waren seine Analysen brauchbar und sehemswert. Hier ein Update:

Der Abnutzungskrieg geht in eine weitere Phase. Die Strategen in Washington und Moskau haben nun Gelegenheit weitere Waffensysteme zu testen. Die letzte Karte werden sie wohl noch nicht zeigen.

Der Krieg reißt Lücken in die Demografie der beiden Kontrahenten, er destabilisiert aber auch die Finanzen des Westens. In den Nachbarstaaten der beiden Kriegsparteien reibt man sich die Hände, egal ob in Finnland, der Türkei oder China. Andererseits wird Peking Rußland nicht fallen lassen, man braucht es noch als Vorposten beim Widerstand gegen Soros und Schwab.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Der Krieg ist in Wahrheit eine Krankheit, wo die Säfte, die zur Gesundheit und Erhaltung dienen, nur verwendet werden, um ein Fremdes, der Natur Ungemäßes, zu nähren.“ (Geh. Rath v. Goethe)