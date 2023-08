Journalismus in Haltungsstufe 1

In den Fernsehsendern gibt es vier Stufen des Haltungsform-Labels jeweils mit einem farbigen Siegel gekennzeichnet:

Stallhaltung (Stufe 1: rot)

Stallhaltung Plus (Stufe 2: blau)

Außenklima (Stufe 3: orange)

Premium (Stufe 4: grün)

Bei der Stallhaltung werden die armen Schweine in Dunkelräumen, angebunden an die Ketten der Political Correctness, des Wokismus und Genderismus gehalten.

Bei der Stallhaltung Plus gibt es in der Kantine einmal in der Woche 10 Gramm Fleisch.

Im Außenklima, also außerhalb des Berliner S-Bahnrings, dürfen sie außerhalb der Studios von Soros und Schwab ausgedachte Bücher abdrehen, aber nicht recherchieren.

Premium beinhaltet Interviews mit eigenen Mitarbeitern der Sender oder mit grünen Parteiaktivisten.

Der folgende Fernsehbeitrag, der vom Landwirt Anthony Lee verrissen wird, wurde offensichtlich von einem Team in Haltungsstufe 1 abgedreht. Schnitzler war ein Egon Erwin Kisch dagegen. „Nur der Wille zu nüchterner Sachlichkeit vermag die Gefahr einer subjektiven Entstellung der Realität zu unterdrücken“, so Kisch, der in den 20er Jahren als sog. „rasender Reporter“ tätig war. Als Selbstvermarkter war er auch nicht schlecht.

Gott sei Dank glaubt den Agitatoren, Propagandisten und Instrukteuren von ARD und ZDF kaum noch ein Mensch. Das Zwangsfernsehen muß endlich weg.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst:

Und schlagen deine Männer dann

Mit Schwert und Kolben, wie ich wüte,

So stürzt der Feind, Mann über Mann,

Ersäuft im eigenen Geblüte.

(Geh. Rath v. Goethe 1831)