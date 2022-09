Die Ukraine als gescheiterter Staat

Die Nachdenkseiten sind eigentlich ein stramm linker Blog, der von vergrausten SPD-Anhängern, Gewerkschaftern und Eskapisten dominiert wird. Insofern haben sich unsereiner bei der Anhörung des folgenden Sprechgesangs zweier Ex-Fernsehjournalisten die Ohren gekräuselt. Offensichtlich gibt es nicht nur in der Linken und in der FDP Spannungen, sondern auch im sozialdemokratischen Umfeld. Die vielen menschgemachten Krisen wie Kórona, Grünflation und Krieg bringen immer mehr Truppenteile aus dem Tritt.



Wer den Beitrag lieber lesen statt hören will: Hier.

Märchenroberts Kostenanschlag für die Ukrainehilfen (350 Mrd. €) sollte in aller Ruhe überprüft werden. Die Gelder würden wohl ebenso verschleudert werden, wie in Afghanistan, wo Deutschland nach einer von Bundesminister Peter Struck (SPD) gesehenen Fata Morgana teuer, aber folgenlos am Hindukusch verteidigt wurde.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: Ich muß hier wohl nicht betonen, daß PB mit diesem Gastbeitrag in einigen, aber nicht in allen Punkten übereinstimmt.

Beitragsbild von B. Zeller aus ZZ. Heute: Grünenspitze ohne Schlüppi beim Oktoberfest? vermutlich Kerosinkatha, Fastfoodricarda und Lümpenclaudia