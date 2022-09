Von der Leyen als „die Tyrannin aus der Vorstadt“

Matteo Salvini, der Vorsitzende der Italienischen Lega, kündigte am letzten Tag des Wahlkampfs, am späten Freitagnachmittag, eine Protestaktion vor der Vertretung der Europäischen Kommission in Rom an, aufgrund der Äußerungen von Ursula von der Leyen, die nach den Wahlen in Italien eine Intervention der Europäischen Union angedroht hatte. Lega-Demonstranten hielten Schilder mit der Aufschrift „Schande!“ und „Ursula raus“ hoch. Matteo Salvini traf zu Fuß ein und hielt eine spontane Rede, in der er erklärte: „Die mächtigen Kräfte Europas wollen sich herausnehmen, das italienische Wahlergebnis zu ändern.“ Er fügte hinzu, daß Brüssel zwei Tage vor den Wahlen „alle Mittel einsetzt“. Er betonte, daß er Ursula von der Leyens Worte nicht als Lega-Chef, sondern als Italiener als „Drohung und Erpressung“ empfinde. „Die Italiener stimmen ab, wie sie wollen, und nur weil wir nicht so abstimmen, wie wir sollen, können sie die Zahlung europäischer Gelder nicht stoppen“, betonte Salvini. Er erklärte: „Für uns bedeutet Europa etwas anderes“.

Er merkte an, daß sich mit dem möglichen Sieg des rechten Flügels die internationale Politik Roms nicht ändern werde, aber in der Union „werden wir mit erhobenem Haupt handeln“. „Genug der Arroganz dieser Leute!“ hatte er geäußert. Matteo Salvini gab am Nachmittag auf seinen Social-Media-Seiten bekannt, dass die Lega ein Sit-in bei der Vertretung der Europäischen Kommission in der Innenstadt von Rom anführt. Die Ankündigung legte am Freitag sofort den Verkehr im Zentrum der Hauptstadt lahm. Fast eine Million Menschen hörten seinen Worten direkt im Internet zu, als der Politiker am Freitag auf allen Social-Media-Plattformen seinen Wahlkampf-Marathon abschloss. Er erklärte: „Für mich ist es nicht normal, sogar beschämend und undemokratisch, daß der gemeinsame Präsident der Europäer drei Tage vor einer freien Wahl eines Volkes erklärt, daß, wenn die Italiener auf eine bestimmte Art und Weise abstimmen, eine schwierige Situation entsteht, dann würde Europa die Mittel haben, einzugreifen, wie es es mit Polen und Ungarn getan hat“.

Am Abend sagte Salvini im italienischen Fernsehen: „Quando i tedeschi, nella storia dell’uomo, minacciano non succedono mai cose positive“ („Wenn die Deutschen in der Menschheitsgeschichte drohen, passieren nie positive Dinge“) Hier ein Ausschnitt:



Auch der Corriere della Sera berichtete: Die Worte der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, „sind von beispielloser Schwere. Es würde zu einer sofortigen Kündigung oder einer Entschuldigung führen. Von der Leyen sagte, „wenn es in Italien schlecht läuft, haben wir die Instrumente, um einzugreifen“. Es ist eine Drohung, es ist Erpressung, es ist institutionelles Mobbing. Von der Leyen entschuldigt sich oder tritt zurück. Es ist unwürdig, peinlich, institutionell inkorrekt, den Italienern zu drohen. Es sind Drohungen eines Tyrannen aus der Vorstadt, die niemandem und nichts nützen ». Dies erklärte der Sekretär der Liga, Matteo Salvini, der vom stellvertretenden Direktor des Corriere, Venanzio Postiglione (CorriereTV), interviewt wurde. Sehen Sie sich das Video auf Corriere an:



Am Mittwoch hatte Ursula van der Leyen einen Vortrag an der amerikanischen Princeton Universität gehalten, bei dem eine Studentin nach den Wahlen in Italien fragte. In ihrer Antwort sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, daß sie die Ergebnisse der Wahlen beobachten würde, und wenn die Dinge in eine „schwierige“ Richtung gehen – ich habe bereits über Ungarn und Polen gesprochen – wir haben Werkzeuge.“ Ursula von der Leyen deutete einen möglichen Sieg der Rechten an, die in Umfragen im Vorteil sind.

Die Nachricht von den Äußerungen erreichte Italien am Freitag, in den letzten Stunden des Wahlkampfs. Als Reaktion auf die Proteste der italienischen Politik stellte die Sprecherin von Ursula von der Leyen klar, daß sich die Worte der Kommissionsvorsitzenden nicht auf die Wahlen in Italien bezogen hätten. Für wie doof hält die die Leute!



Matteo Salvini sprach von „ekelhaften, erbärmlichen Drohungen, institutionellem Mißbrauch“. Laut dem Vorsitzenden der Lega hat die Präsidentin der Europäischen Kommission „das Ziel verfehlt und vergessen, daß sie alle Europäer vertritt, nicht nur die Linken“. Matteo Salvini sprach von einem Angriff auf Italien und die Demokratie, Ursula von der Leyen müsse sich entschuldigen oder zurücktreten.

Der Vorsitzende der Lega stellte fest, daß weder Präsident Sergio Mattarella noch der scheidende Ministerpräsident Mario Draghi auf die Äußerungen von der Leyens reagierten. Giorgia Meloni, die die Kampagne der Italienischen Brüder (FdI) bei Neapel beendete, nannte die Stellungnahme des Präsidenten der Europäischen Kommission ausgelöst durch die italienischen Linken, weil diese ihrer Meinung nach „den schlechten Ruf des Landes im Ausland verbreiten und auf ihre Heimat spucken“. Meloni war der Meinung, daß, obwohl Ursula von der Leyen ihre Worte präzisierte, „sorgfältige Formulierungen vorgenommen werden sollten, um den Kredit der EU-Kommissare und der Kommission zu wahren“.

Der Vizepräsident von Forza Italia (FI), Antonio Tajani, der frühere Präsident des Europäischen Parlaments, forderte die europäischen Institutionen auf, dem Wahlkampf in Italien fernzubleiben. Der Präsident der Fünf-Sterne-Bewegung (M5S), Giuseppe Conte, bezeichnete Ursula von der Leyens Ansichten als schockierend. Er sagte, daß die Europäische Union die Wahl der Italiener respektieren müsse. Laut Matteo Renzi, Präsident von Vivo Italia (IV), kann Ursula von der Leyen den Italienern keine Lektion in Sachen Demokratie erteilen. Auch der Generalsekretär der linken Demokratischen Partei (PD), Enrico Letta, war der Meinung, daß die Vertreter der Europäischen Union den Italienern Freiraum lassen sollten.



Wir werden am Sonntag sehen, ob der dreiste Angriff von vdL von den Italienern abgewehrt werden wird. Oft ist es vorgekommen, daß Frechheiten von Linksextremisten diese geschwächt haben. Eine Demonstration der Antifa in Tröglitz führte zu einem hohen Wahlergebnis der AfD. Genauso lief es nach dem Abbrennen eines AfD-Lkws in Reinsdorf. Der ganze Wahlkreis ging danach an die Alternativen. Wir dürfen auf das Wahlergebnis gespannt sein.

