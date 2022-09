Die Ampel will das Auto prinzipiell weghaben

Im folgenden Video erklärt Prof. Vahrenholt was uns hinsichtlich der Energiepreise, der Deindustrialisierung, der Mobilität und der Verarmung noch bevorsteht. Dagegen sind die derzeit eintrudelnden Gas- und Stromabrechnungen noch garnichts. In fünf Jahren wird man an das Jahr 2022 als Goldenes Zeitalter zurückdenken. Die Zustände im Jahr 2000 wird man als Paradies verklären. Die Merkelschen Neubürger werden zu Millionen aus unserem Land fliehen, solange man noch eine Mitfahrgelegenheit auf einem Ochsengespann oder einen Ritt auf einem Esel ergattern kann. Wer kann, wird sich ins befreundete Ausland verdrücken, solange die Nachbarländer die Flutung mit Bayern, Hessen und Preußen noch dulden.

Wenn die Industrie wegfällt, wird der Import schwierig, denn er wird durch schlechte Wechselkurse sehr teuer. Märchenrobert und seine Kumpels können für Millionen Leute auch kein Kurzarbeitergeld mehr auszahlen, weil die Steuereinnahmen zusammengebrochen sein werden und niemand bei einem Rating von CCC+ noch einen Center Kredit geben wird.

Die schönen Pensionen der Rundfunkzaren, die Investitionen in diverse Versicherungen, die schwindelerregenden Diäten, alles wird weg sein, weil die Basis des Wohlstands kollabiert ist. Das folgende Video ist zwar etwas lang, aber es lohnt sich reinzuschauen.



Gut, daß ich vom Lieben Gott irgendwann abberufen werde, und das ganze Elend vielleicht nicht mehr alles mitbekomme.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Arm am Beutel, krank am Herzen schleppt‘ ich meine langen Tage.“ (Geh. Rath v. Goethe)

Beitragsbild: Blick in eine Arztpraxis 2050