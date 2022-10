Der Wahlomat für Niedersachsen

Die Wahlomaten der Etablierten zeigen oft abstruse Themen. Z.B.: „An niedersächsischen Schulen soll sexuelle und geschlechtliche Vielfalt thematisiert werden.“ Oder: „Alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst Niedersachsens sollen im Rahmen von Fortbildungen für Rassismus sensibilisiert werden.“ Das ist angesichts der galoppierenden Inflation und nicht bezahlbarer Rechnungen alles gequirlte Grütze. Die Leute haben derzeit wirklich andere Sorgen, als so einen abgelegenen Käse. Ich habe hier einen einfachen Wahlomaten mit klaren Kriterien gefunden:

Es hat noch kein Politiker der Altparteien vorgeschlagen die Luftsteuer für CO2 angesichts der Horrorpreise wieder abzuschaffen. Das wäre das mindeste, was man erwarten kann. Geht aber nur mit der AfD.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Die Wahlsprüche deuten auf das, was man nicht hat, wonach man strebt. Man stellt sich solches wie billig immer vor Augen.“ (Geh. Rath v. Goethe)

Beitragsbild: Aus The Three Tours of Doctor Syntax, illustriert von Thomas Rowlandson, Archiv des Verf.