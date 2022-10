Ein Riesenskandal aus Brüssel

Der Satan und seine Teufelchen heizen in der Hölle schon mal mit Scheitholz vor, damit die EU-Abgeordneten und die Kommissare fachgerecht geröstet werden können, die in Brüssel das Brennholz verbieten wollen. Das Fett soll aus den Schmortöpfen bis an die Decke spritzen, wenn die empathielosen Verbrecher für ihre Missetaten bestraft werden.

In den deutschen Lügenmedien wurde darüber kaum berichtet, hier die Rede zum Riesenskandal von Martin Böhm im Bayrischen Landtag. Sind nur drei Minuten.



In der größten Energiekrise seit der Sündflut soll nun auch noch das Brennholz weg. Es ist die einzige Energiequelle, die nicht vom sozialistischen Verbrecherstaat verwaltet werden kann, darum will das Brüssler Gesindel Holz verbieten. Sie wollen uns in ihre Skaverei bannen, damit wir ihr teures Gas oder den auch mehr als eine Kugel Eis kostenden Ökostrom nutzen müssen.

Aber der Wald wächst entsprechend den Naturgesetzen weiter, fünf Festmeter Holz pro Jahr und Hektar in unseren Breiten. Die Brüsseler Grünphantasten um den unflugfähigen Vogel vdL können das nicht bremsen, da endet ihre perverse Macht. Und eine Säge und ein Beil sollte man verstecken, um zu ernten wenn der grüne Albtraum vorbei ist.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Manche Gedanken sind wie ungespaltenes Holz. Wer den geeigneten Ofen hat, kann damit heizen. Andere müssen spalten und manche müssen die wärmehaltenden Scheite liegen lassen und derweil frieren.“ (Moses Baruch Auerbacher, 1812 – 1882)