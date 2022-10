Wenn Du merkst das auf Mastodon niemand da ist den Du blocken kannst… pic.twitter.com/3cbE5T69ik — Franz Josef Strauß 🗽 ✝️ 🕊 🚜 🇳🇱 (@FJSfuerBayern) October 29, 2022

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Verrat und Argwohn lauscht in allen Ecken, bis in das Innerste der Häuser dringen die Boten der Gewalt.“ (Schiller)