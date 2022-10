Zähigkeit fremder Kulturen

Die One-world-Ideologie und der bei Festivals vorgezeigte Karneval der Kulturen beißen sich eigentlich. Da hampeln Volkstanzgruppen herum, die die Eliten eigentlich eliminieren wollen. Der Altkanzler war, was die kulturelle Suprematie von Hollywood betrifft, skeptisch:

Der Konfuzianismus, die Orthodoxie, der Hinduismus und der Islam sind eben eigene Welten, die sich mit dem Spatzenhirn von Annalena nicht messen lassen. Frau Wagenknecht hat gerade behauptet, daß die Grünen die gefährlichste Partei im Bundestag sind. Sie vergaß ergänzend noch Frau Schnur-Stracks zu erwähnen.

Die Grünen wegen ihrem ausgeprägten Sendungsbewußtsein mit der NSDAP zu vergleichen ist nicht exakt. Politische Veränderungen in China, Persien oder Indien hatten für den Führer nachgeordnete Bedeutung. Er war kurz- und mittelfristig etwas bescheidener. Eher bewegen sich die Grünen auf den moralisierenden Pfaden der Jugendbewegung des Spätkaiserreichs. Die Berliner Republik riecht mehr nach Wilhelminismus, als nach Nationalsozialismus. Lediglich was die Kujonierung der formell noch privaten Wirtschaft betrifft, wandeln wir auf Adolfs Spuren. Immer wieder tauchen Vier-Jahrespläne auf.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst. „Wenn wir uns überall einmischen wollen, wo himmelschreiendes Unrecht geschieht, dann riskieren wir den Dritten Weltkrieg.“ (Helmut Schmidt)

Beitragsbild aus: Tour of Dr. Syntax in Search of the Picturesque. Der Karikaturist Thomas Rowlandson hat 1812 bereits das Rumspringen von Baerbock geahnt.