Auf der Flucht

An 2022 will man nicht denken, es reicht schon sich die BASF-Zahlen für 2012 bis 2021 anzusehen. Ein deutscher Konzern wandert aus, 2022 wurde die Geschwindigkeit noch einmal erhöht. Gerade ist eine 10-Milliarden-Fabrik in China fertig geworden und die Aktivitäten in Deutschland sind durch die Sanktionen rückläufig. Hier der Anteil der Kontiniente an der BASF-Wertschöpfung in %:

2012 2021 Europa 57,5 40,1 Nordamerika 20 27,9 Asien Pazifik 16,5 26,2 Rest 6,3 5,6

Natürlich wäre es eine mittlere Katastrophe, wenn die Gasversorgung am Standort Ludwigshafen zusammenbrechen würde oder erheblich reduziert wird. Es wäre aber schlimmer für Ludwigshafen, als für BASF.

Der PB-Leser fragt sich natürlich warum die Industriekapitäne nicht ein einziges Mal gegen die Berliner Wirtschaftspolitik protestiert haben. Der Grund ist klar: Mit Marionetten und ungelernten Überfliegern zu reden hat keinen Zweck. Und die CEOs sind gegenüber den NGOs und deren Medien selbst auch angstgestört. Eine boshafte Bemerkung kann ich mir nicht verkneifen: Die asiatischen Potentaten werden seitens des BASF-Managements wohl als berechenbarer und rationaler eingeschätzt, als die Berliner Phantasten. Auch der Greis in Amerika scheint besser zu punkten, als die jungen Praktikanten im deutschen Wirtschafts- und Außenressort.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Ab einem gewissen Punkt, können Sie einen Standort wie Ludwigshafen nicht mehr betreiben.“ (Martin Brudermüller, BASF)