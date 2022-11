Joe Bidens Mehrheit im Repräsentantenhaus ist futsch

Joe Biden ist der Vater des umstrittenen Hunter Biden und derzeit durch massiven Wahlbetrug – insbesondere Sperrung von Donald Trump auf Twitter und Facebook und Vertuschung der obskuren Aktivitäten seines mißratenen Sohnes – Präsident.

Das Repräsentantenhaus ist maßgeblich an der Gesetzgebung beteiligt und hat einige Kontrollfunktionen gegenüber dem Präsidenten. Es besitzt das alleinige Initiativrecht bei Steuer- und Haushaltsgesetzen. Die Republikaner sitzen nun also auf dem Geldtopf und können Biden die Ausgaben – zum Beispiel für den Ukrainekrieg – beschneiden.

Bisher hatten die Republikaner 212 Sitze und die Demokraten 221. Beim derzeitigen Stand der Auszählung kommen auf die Republikaner 218 (von insgesamt 235) und auf die Demokraten 209. Acht Sitze sind nach einer Woche immer noch nicht ausgezählt – vor allem im demokratisch durchregierten Kalifornien. So etwas riecht natürlich nach Fälschung.

Linke haben Wahlen immer nur gefälscht. Von 1946 bis 1989 gab es bei uns nicht eine einzige ungefälschte Wahl. Die Kommunalwahl 1989 war ein kleiner Baustein des im Kremlin ohnehin beschlossenen Niedergangs des Berliner Satrapenregimes. Der ganze Betrug hat sich in Berlin 2021 offenbar wiederholt. Kein Wunder, wenn wieder dieselben regieren wie damals und der Innensenator ein SED-Bonze ist.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: «Ich könnte die beliebteste Person in Europa sein. … ich könnte für jedes Amt kandidieren, wenn ich wollte. Aber ich will nicht.» (Donald Trump)