Kamele trauern mit Hansi Flick, Palmen lassen die Köpfe hängen

Der Ehrenpräsident der Bayern Uli Hoeneß vermutet laut BILD, daß die Begeisterung für den Fußball insgesamt abnimmt. Ein Vorfall in Entenhausen scheint das zu untermauern:

Was ist nur an Micky dran?

Sie hat das Trikot der deutschen Mannschaft an. pic.twitter.com/ni9G4Uy1PA — Prabel (@Ilmstromer) November 24, 2022

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Man sagt: Man könne den Menschen beim Spiel am besten kennenlernen; seine Leidenschaften zeigten sich da offen und wie in einem Spiegel. So habe ich auch gefunden.“ (Geh. Rath v. Goethe, 15.03.1783)