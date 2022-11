Selbst das Bremer Abitur schadet nur

Daniela, wähl die niedrigste Quali

nimm Dir einen armen Somali.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Es gehört zu einem wechselseitigen Einfluß eine gewisse passende Disposition, die sich oft gerade in dem Augenblick nicht findet, da man zusammenlebt, und in Absicht auf geistige Bildung geht man selten miteinander, just, wenn man sich körperlich nebeneinander befindet.“ (Geh. Rath v. Goethe, 16.08.1799)