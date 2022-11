Shellenberger: Klimafanatiker bewaffnen Geisteskranke

Und sie sind noch nicht fertig. Thunberg Inc. und die Medien liefern sie nun als Retterin vor der von ihnen geschaffenen Massenpsychopathologie aus. Du könntest es nicht erfinden. Das ist nicht nur zynisch, sondern auch unmenschlich. Alle Zweifel, daß es sich hier um Psychopathologie handelt, die auf Fanatismus und Nihilismus und nicht auf den Klimawandel zurückzuführen ist, können ausgeräumt werden, wenn man bedenkt, daß die Hauptforderung der Narzissten ein Verbot von Erdgas ist, was der Hauptgrund dafür ist, dass die britischen Emissionen zurückgegangen sind Jahrzehnte.

Die fanatischen Eliten, die Geisteskranke zur Waffe machen, führen ebenfalls einen Klassenkampf. Sie sind gegen billige Energie und den Industriekapitalismus, weil diese die einfachen Menschen erheben und die Lücke zu den Eliten schließen, welche Distanz und Ungleichheit wollen.

Natürlich müssen die Eliten das Gegenteil behaupten, daß sie ein Ende von Ungleichheit und Armut wollen, denn jeder weiß, daß der schnellste Weg, Ungleichheit und Armut zu vergrößern, darin besteht, Energie und Lebensmittel zu verteuern.

Beobachten Sie, was sie tun, und fordern Sie. „Ein wesentlicher Bestandteil unserer narzisstischen Kultur ist das dichotome Schwarz-Weiß-Denken“, das als „Splitting“ bekannt ist. Thunberg schrieb: „Alle sagen, daß es kein Schwarz-Weiß-Problem gibt, aber ich denke, das ist es. Entweder machen wir als Zivilisation weiter oder nicht.“

@GingerCoy fügt hinzu: „Wenn eine Person in diesem narzisstischen Zeitalter beklagt, daß sie ein Opfer ist, sollte es ein Warnsignal sein, dass sie wahrscheinlich ein Täter ist.“ Das ist bei Klimaaktivisten der Fall. Dank billiger und reichlich vorhandener fossiler Brennstoffe gehören sie zu den reichsten und privilegiertesten Menschen der Welt. Einige von ihnen, wie die Erben und Erbinnen der Vermögen von Getty Oil und Rockefeller Oil, sind direktere Nutznießer als andere. Und doch versuchen sie aktiv, anderen, sowohl ihren Mitbürgern als auch Afrikanern, genau diese Brennstoffe sowie nichtfossile Quellen produktiver Energie wie Staudämme und Kernkraft vorzuenthalten.

Die Erben von Getty und Rockefeller sagen, daß sie die Anti-Fracking-Befürwortung finanzieren, weil Fracking schlecht für das Klima ist, aber es war immer offensichtlich, dass Fracking durch die Schaffung von billigem und reichlich vorhandenem Erdgas als Ersatz für Kohle die Emissionen reduzieren und großartig für die Umwelt sein würde.

Der wahre und oft unbewusste Grund, warum die Erben der Vermögen von Getty und Rockefeller Anti-Fracking finanzieren, ist der gleiche Grund, den Putin hat: Fracking bedroht ihren wirtschaftlichen Reichtum, ihren sozialen Status und ihre politische Macht. Mehr Öl und Gas aus Fracking reduzierten den Preis und damit den Wert bestehender Öl- und Gasanlagen. Es bedeutete, dass die alten Reichen in sozialen Kreisen den neuen Reichen weichen mußten.

Denken Sie daran, wie die Country-Club-Snobs in „Caddyshack“ auf die Rodney Dangerfield-Figur herabsahen. Der Antikapitalismus wurde so zur Ideologie der alten Reichen, oder was der Soziologe Thorstein Veblen „die Freizeitklasse“ nannte. Veblen wies auf die Bedeutung des „auffälligen Konsums“ hin, die Tendenz der Freizeitklasse, ihren Reichtum durch ausgefallene Kleider und Schmuck zur Schau zu stellen.

Heute stellen die Eliten ihren Reichtum durch „Luxusglauben, Ideen und Meinungen zur Schau, die der Oberschicht einen Status verleihen, während sie der Unterschicht Kosten zufügen“, z. B. müssen wir Energie teurer machen und zu weniger effizienten, feudalen Produktionsweisen zurückkehren, um sie zu schützen, die Natur.

Die Kapitalistenklasse, die Menschen, die ihren Reichtum von Grund auf aufgebaut haben, neigt dazu, stolz und nicht schuldig zu sein für das, was sie aufgebaut hat. Sie verteidigen freie Märkte als Teil ihres Erbes. Ihre Kinder und Enkelkinder, die ihr Vermögen erben, kämpfen mit ihrer Bestimmung. Sie neigen zum Neurotizismus, weil sie auf einer gewissen Ebene wissen, daß sie nichts getan haben, um ihr Glück zu verdienen. Sie kompensieren ihr Minderwertigkeitsgefühl, indem sie sich verschiedene Wege ausdenken, um die Neureichen und ihre Arbeiter niederzumachen, etwa indem sie Aktivisten finanzieren, um Straßen zu blockieren.

Warum sind gebildete Eliten am Ende antikapitalistisch? Weil der Kapitalismus ihre Macht reduziert. Wenn es den Klimawandel nicht gäbe, würden Eliten wie Thunberg einen anderen Grund finden, antikapitalistisch zu sein, einen „Great Reset“ zu fordern und höhere Kosten für Energie und Lebensmittel zu fordern. Die Opfer sind arbeitende Menschen, die versuchen, ihre Energierechnungen zu bezahlen, zur Arbeit zu kommen und die schlimmste Energiekrise der modernen Geschichte zu überleben. Sie sind auch die Jugendlichen, deren Angststörungen und Narzissmus durch die Fanatiker verschlimmert werden.

Wir müssen Mitgefühl mit den Menschen haben, die eindeutig in psychischer Not sind. Sie sind im Griff einer fanatischen Ideologie. Aber wir müssen auch strenge Konsequenzen für ihr gefährliches und pathologisches Verhalten auferlegen, um andere davon abzuhalten, dasselbe zu tun.

* * *