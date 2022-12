Eine Stütze der Gesellschaft über Feindschaft

„Möglicherweise sind Leute wie ich Staatsfeinde geworden, ohne es richtig zu begreifen, weil wir ganz hinten am Ende des Landes an einem Bergsee kurz vor der Grenze wohnen, einfach so leben, wie es vor 15 Jahren schick war, und eine Anspruchshaltung vertreten, die nicht mehr dem entspricht, was der Staat noch zu leisten bereit ist.

In diesem Fall wäre es natürlich sinnvoll, die Rolle des Staatsfeindes selbst anzunehmen und aktiv auszuleben, bevor man von anderen dazu gemacht wird.“

Grüße an den Inlandsgeheimdienst:

Feiger Gedanken

Bängliches Schwanken,

Weibisches Zagen,

Aengstliches Klagen

Wendet kein Elend,

Macht dich nicht frei.

Allen Gewalten

Zum Trutz sich erhalten,

Nimmer sich beugen,

Kräftig sich zeigen,

Rufet die Arme

Der Götter herbei.

(Geh. Rath v. Goethe)