Das grüne Kambodscha am Horizont

Die Atlas-Initiative hat ein Gespräch mit Hans-Georg Maaßen ins Netz gestellt. Das ist der Mann, der Chef der Werteunion werden will, nachdem Prof. Max Otte aus der CDU ausgetreten war. Maaßens Blick in die Zukunft ist düster. Ich habe das Video auf die entscheidenden 5 Minuten eingedampft. Wer es ganz sehen will: Es findet sich auf EIKE.



H.-G. Maaßen macht sich Hoffnung, daß der Mittelstand einen Aufstand macht. Das sehe ich nicht, solange die Staatsmedien in der Hand der Grünen sind. Schaut man in die deutsche Geschichte zurück, so kamen marktwirtschaftliche Impulse immer von oben und speziell aus dem straff konservativen Beritt. 1808 von Fürst von Hardenberg, 1871 von Bismarck, 1949 von Ehrhard sowie 1989 im Pingpong zwischen Reagan und Gorbatschoff. Welche marktwirtschaftlichen Elemente liberale Politiker, Bosse und Parlamente beigefügt hätten, möge mir erst jemand erklären.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Das größte Bedürfnis eines Staates ist das einer mutigen Obrigkeit.“ (Geh. Rath v. Goethe)