Habeck bekommt vermutlich sein Wärmeproblem

Der Wetterbericht für den Dezember verheißt Kälte. Ab dem Wochende sollen die Temperaturen unter Null absinken, teilweise drastisch.

Der langjährige mittlere Verbrauch von Wärme im Dezember beträgt etwa 17 % des Jahresverbrauchs. Der „normale“ Dezember ist draußen allerdings plus 1 Grad warm. Der Heizenergiebedarf nimmt mit jedem kälteren Grad um rund 7 % zu. Bei minus 17 Grad wird etwa doppelt soviel Heizwärme gebraucht, als bei 0 Grad Celsius.

Für die kommende Woche sagen die Wetterfrösche eine Tempertur von minus 4 Grad voraus, vor Weihnachten sollen nachts minus 17 Grad erreicht werden, tags bis minus 12 Grad. Ich habe noch nie erlebt, daß Politiker mit Reserven planen. Auf die Füllstände der Gasspeicher wird die Kälte Auswirkungen haben, die bisher nicht auf dem Schirm waren.

Der Focus berichtete am 20. September: „Nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck besteht für Deutschland die Chance, trotz fehlenden russischen Gases gut über den Winter zu kommen. Eine Chance – das Wort schob der Grünen-Politiker am Montag vor Journalisten in Lubmin noch einmal nach. Denn dafür müsse in Deutschland viel gespart werden, und man brauche ein bißchen Glück mit dem Wetter“. Eine Glücks- und Chancenregierung.

Aus Märchenroberts Glück wird nichts. Schon Sonnabend soll die dritte angeblich längere Schneeperiode in diesem Herbst beginnen. Und der Winter fängt ja erst am 21. Dezember an.

Nicht Heizen bringt bei erheblicher Kälte keine Punkte, im Winter 78/79 zerfror wegen einwöchigem Stromausfall jede dritte Zentralheizung. Zum Glück funktionierten viele Kessel mit Schwerkraft und die meisten Gebäude wurden damals eh noch mit Öfen und Herden geheizt. Auch in diesem Winter haben Bewohner des älteren Gebäudebestands Glück. Da gibt es meistens noch Rauchfänge, Umluftöfen, Herde, Kachelöfen und Kaminöfen. Bei Unsereiner im Gebirge heizt niemand mit Erdgas, es dominieren Holz und Kohle, daneben gibts leider auch teures Öl, Wärmepumpen und Flüssiggas.

Es könnte natürlich sein, daß sich Gottes Zorn auf die Ampel richtet, und daß er Petrus beauftragt Kälte über Deutschland zu erzeugen. Gründe gibt es genug, Genaues können wir nur vermuten. Es ist auch im Bereich der Wahrscheinlichkeiten, daß der Satan schon vorheizt, dem Vernehmen nach mit festen Brennstoffen, damit die Kessel bei der Ankunft von Maoisten, Klimasektenanhängern und Feudalherren richtig glühen.

Das Ausscheiden von „Die Mannschaft“ in Qatar könnte manchmal ein böses Vorzeichen sein. Schaun mer mal.

