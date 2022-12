Wo die Kilowattstunde 9 Center kostet

Ungarn ist was den Strompreis betrifft, neben China, Indien, Rußland, Saudi-Arabien, Mexico und der Türkei eines der letzten Paradiese. Das liegt freilich auch an der Nutzung der Kernkraft. In Deutschland verweigert die schwarze, grüne und rote Mafia, die teilweise aus dem Ausland finanziert wird, den Ausbau der Kernenergie und der Kilowattstundenpreis liegt bei 49 Cent.

Nukleáris fűtőelemek, Fotó: MH/Facebook Nun war es garnicht so einfach den Kernbrennstoff nach Ungarn zu bringen, doch es gelang. Der Magyar Hirlap berichtete:

In der aktuellen Energiekrise hat die Bedeutung, welches Land den größten Teil des von ihm verbrauchten Stroms selbst produzieren kann, zugenommen. In Ungarn macht das Kernkraftwerk Paks die Hälfte der Stromerzeugung aus – erinnerte Péter Szijjártó auf seiner Social-Media-Seite. Der sichere und berechenbare Betrieb des Kraftwerks ist laut Eintrag des Außen- und Handelsministers aus Sicht unserer Energiesicherheit entscheidend. Dazu benötigen wir Kernbrennstoff, den wir aus Russland importieren.

Am Donnerstag traf eine weitere Ladung Brennstoff ein, diesmal auf einer völlig neuen Route, da der Schienentransport durch die Ukraine und der Lufttransport durch die nördliche Hälfte Mitteleuropas unmöglich wurden – gab der Minister an und erklärte dann: “ Dank der richtigen Einstellung unserer bulgarischen und rumänischen Partner entstand ein gemischter Transport: Das Material kam per Schiff in Bulgarien an, wurde dort auf einen Zug verladen und dann kam die Lieferung per Zug über Rumänien nach Ungarn.“

Damit habe Paks genug Vorräte für einen sicheren Betrieb für mehrere Monate.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst:

Wenn Freundesantlitz dir begegnet,

so bist du gleich befreit, gesegnet,

gemeinsam freust du dich der Tat.

Ein Zweiter kommt, sich anzuschließen,

mitwirken will er, mitgenießen;

verdreifacht so sich Kraft und Rat.

(Geh. Rath v. Goethe)