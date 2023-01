Changing of the guards im Portfolio

But Eden is burning, either getting ready for elimination, or else your hearts must have the courage for the changing of the guards, näselte Bob Dylan und ich wußte natürlich überhaupt nicht, was das im undurchdringlichen Phrasenurwald alles bedeutet. Aber es hört sich geheimnisvoll an, und ein Leben ohne Wechsel, wer will das?

Im dichten Nebel des ewigen Wandels bewegt sich auch mein Aktienportfolio. Ich habe seit September viele Werte gewechselt und mit alten Überzeugungen gebrochen, an die ich fest geglaubt hatte.

Ich kultivierte bis zum Spätsommer eine sture Abneigung gegen Technologiewerte, die ich nach dem großen Rutsch aufgegeben habe. Deutsche Aktien und amerikanische T-Bonds waren dito absurdes Teufelszeug für mich. Ich habe meine Meinung verworfen, weil sich die Fakten geändert haben. Techno kostet nur noch die Hälfte, an der Deutschen Börse ist einiges gelistet, was überwiegend im Ausland – ungestört von Annalena und Märchenrobert – erfolgreich arbeitet und inzwischen billig erscheint. Und auch was Anleihen betrifft, dreht sich der Wind, einfach weil die Zinsen gestiegen sind und nicht mehr in der FED- und EZB-Desolation Row alternativlos den Bach runterrauschen. Auch von der barocken Verschwendungssucht der selbstgewissen Amis will ich also einen Schnitt machen.

Bereits nach drei Wochen im neuen Jahr zeigt sich eine Aufwärtstendenz guter Technologiewerte, der durch günstige Bewertungen und phantastische Margen angetrieben wird. Folgende Tabelle ist nur eine Übersicht zur pekuniären Erweckung, keine Empfehlung.

Eigenkap % KGV 20 KGV 21 KGV 22 GUV 20 GUV 21 GUV 22 Advantest 60 16,1 27,3 21,6 19,5 22,2 21 Paypal 29 66 54 20 19.8 16,5 Alphabet C 70 29,9 25,8 21 22,1 30 Microsoft 39 35,3 33.6 26 31 38,5 Meta 20 27,1 24,4 15,5 33,9 33,9 Apple 20 34,3 26,1 22,5 21 26,1 Adobe 54 44 61,5 26 41.2 30,7 Qualcomm 37 25.3 17 10.7 22,3 27,4 29,5 Samsung 69 20,5 11,9 11,5 11 14 ASML 34 46,8 49,2 34 25,5 31,7 Cancom 58 28,3 50,8 35 3,7 3,5 Siltronic 48 23,9 16,8 6,5 13,3 18 Taiwan Semic. 58 32,1 29,2 11,3 38,6 37,6 44,8 Texas Instr. 54 27,5 22,8 17,5 39 42,8 Cisco 42 17,6 22,2 22,8 21,3 21,3 23 Broadcom 33 55,3 35,4 17,8 11,7 24,5 34,9 United Int. 44 22,2 15,7 9 5,4 7,4 Infosys 64 14,9 30,5 35,3 18,3 19,2 18 Comcast 35 23 16,5 11 10,3 12,4

GUV ist das Gewinn-Umsatz-Verhaltnis, die Marge, welche uns die Tiefe des Burggrabens verrät.

Auch von den deutschen Aktien machen jetzt einige die schmerzlichen Verluste des Vorjahrs wett, ohne ein großes Chinarisiko mit sich rumzuschleppen. Insbesondere Lanxess, Bayer, Evotec, Sixt und Evonik haben im Januar aufgeholt, als konservative Sicherheitsanker ohne Zockambitionen sind KWS Saat, Merck und Henkel erwägenswert. Man sollte illern, wo die weltweit tätig sind und was sie Schönes machen.

Ein heißes Eisen hatte ich schon angetippt: Ein Anleihen-ETF gefällt mir. Da mußte ich gleich noch eine weitere heilige Kuh aus dem Tempel meiner Tabus rausschmeißem: ETFs hatte ich bisher noch nicht, 2022 war das wegen deren Grottigkeit und Verderbtheit auch gut so. Aber wir schreiben 2023 und the Times they are a-changin.

Ich habe geschaut, wo das meiste Potential drinsteckt: Amerikanische Zinserhöhungen sind deutlich größer ausgefallen, als europäische und Langläufer sind von den Ausschlägen her interessanter, als Kurzzeitschuldenpapiere. Ich beobachte deshalb A12HL9, einen ETF von 30jährigen T-Bonds. T steht für Treasury, das ist in Amerika das, was bei uns eine Kämmerei ist. Oder in England das Schatzamt. Nun steht nur noch die spannende Frage im Raum, ob die Zinsen der frischen T-Bonds mit den Leitzinsen der FED noch einmal steigen werden, oder nicht. PB Money weiß es auch nicht. In solchen Fällen, wo man den Tiefpunkt des o.g. ETFs noch nicht kennt, kann man tranchenweise einsteigen, irgendeine ist dann am Optimum dran, die anderen leicht daneben. Seis drum.

Meine Studien haben ergeben, daß der A12HL9 auf die Leitzinsen der FED nur sehr schwach reagiert, auf die frischen Bondzinsen aber sehr direkt und prompt.

So ein Anleihenengagement ist praktisch die Absicherung gegen einen Einbruch der Aktien. Ich rechne zwar nicht damit, aber die frühzeitige Planung von Abwehrmaßnahmen ist nie verkehrt. Ich hatte ja auch vor zehn Lenzen Wald gekauft, weil ich darauf gerechnet hatte, daß irgendwann grünliche Monster mit dümmlichen Klimahorrormärchen aufkreuzen könnten.

Noch eine Bemerkung zu Rohstoffaktien: Die Kupferlagerbestände haben sich reduziert, auch Platin und Alu halten stand, die im letzten Jahr sehr gut gelaufenen Öl- und Gasaktien habe ich gerade verkauft, hoffentlich zu Höchstpreisen.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: The order is rapidly fadin‘ and the first one now will later be last, for the times they are a-changin‘