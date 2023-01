Lützerath aus moslemischer Sicht

Vermutlich geht folgendes Video in der moslemischen Welt viral. Es zeigt Deutschland von seiner beschissensten Seite, denn einige Spasten und auch der Staat machten sich übelst zum Horst. So erwirbt man sich auf der Weltbühne keine Achtung. In Gegenden, wo Ehre, Männlichkeit, Kraft und Logik etwas gelten, fallen wir durch. Im Ausland sollte man italienisch oder polnisch sprechen, damit niemand merkt, wo man herstammt.

Auf dem Schulhof gab es 1961/62 folgendes Lied:

Greta (Name austauschbar) wollte Auto fahren, hatte kein Benzin. Setzte sich in Kinderwagen, Nancy (dito wechselnd) mußte schiem. Und alle Leute bleiben stehn, um sich das Schauspiel anzusehn.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Alt zu werden unter jugendlichen Völkern scheint mir eine Lust, doch alt zu werden da, wo alles alt ist, scheint mir schlimmer denn alles.“ (Hölderlin)