Die wirkliche Berlinwahl

Wenn eine Wahlbeteiligung so abstürzt, wie gestern gehabt, ist es sinnvoll mal auf die absoluten Zahlen zu sehen.

2021 2023 Differenz Nicht- und Falschwähler 628.370 915.481 plus 287.111 SPD 389.965 278.978 minus 110.987 Grüne 343.416 278.873 minus 64.543 CDU 328.572 428.100 plus 99.528 Linke 255.531 184.954 minus 70.577 AfD 145.494 137.810 minus 7.684 FDP 130.098 70.416 minus 59.688 Sonstige 226.137 137.160 minus 88.977

Ein Plus kann man nur bei den Nicht- und Falschwählern sowie bei der CDU erkennen. Die Regierungskoalition hat 246.107 Stimmen verloren.

Bundespolitisch hat die Wahl hinsichtlich der Stabilität der Ampel Bedeutung. Nach dem erneuten Ausscheiden der FDP aus einem Landesparlament dürfte die Balance zwischen den Regierungsparteien wackliger werden, zumal dieses Jahr noch zwei Wahlen anstehen, bei denen die FDP auch ausscheiden wird: Bremen und Bayern.

Ob der kürzlich stattgefundene bizarre liberalbolschewistische Auftritt der Rheinmetall-Cruella in Aachen für die FDP so förderlich war, darf angesichts des Berliner Ergebnisses bezweifelt werden. Wenn man den grünversifften Medien gefallen will, muß das den Wählern noch lange nicht schmecken.

Wer es noch nicht weiß: Die als alte Hexe verkleidete Frau Schnustracks hat ihren Wahlkreis in Düsseldorf, wo auch Rheinmetall seinen Hauptsitz hat. Frau Schnurstracks sitzt im Aufsichtsrat von Rheinmetall. Das erklärt die Ukrainepolitik der FDP. „Als engagierte Düsseldorferin habe ich immer dafür gekämpft, den rheinischen Charme und die Besonderheiten der Stadt zu erhalten.“ Au weh!

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Schauen kann der Mann und wählen! Doch was hilft ihm oft die Wahl; Kluge schwanken, Weise fehlen, doppelt ist dann ihre Qual.“ (Geh. Rath v. Goethe)

