Diplomatischer Dilettant lädt AfD aus

Vertreter der AfD werden zur Sicherheitskonferenz in München nicht zugelassen. Das hat Herr Heusgen als Organisator verfügt. Heusgen ist unglaublich ignorant, überheblich und dilettantisch, wie das folgende Video beweist:

Man kann über die amerikanische Warnung vor Nordstream2 geteilter Meinung sein. Trump deutete das an, was Biden inzwischen durchgesetzt hat. Die deutsche Delegation lachte überheblich. Inzwischen ist den primitiven Arschlöchern das Lachen vergangen und sie machen Männchen bei jedem Pfiff, der aus Genf, New York oder Seattle herübertönt.

Die Pfeife rechts neben Maas ist Heusgen. Ab der Machtergreifung von Dr. M. leitete er als Ministerialdirektor die für Außenpolitik im Bundeskanzleramt zuständige Abteilung 2 und war damit der außen- und sicherheitspolitische Berater von Dr. M. Mit ihrem politischen Ende schied er am 30. Juni 2021 aus dem Auswärtigen Dienst aus. Daß er ein wichtiger Berater der Kanzlerin war, disqualifiziert ihn völlig. Sie ließ in der Regel nur schlimme Zwangscharaktere wie Priesemann oder Drosten an sich heran, die eine 1984-Diktatur errichten wollen.

Das äffische Lachen in der Öffentlichkeit ist für einen Diplomaten per se ein Sündenfall. Für Verteter der AfD wäre es tief unter der Würde bei einer von so einem schmierigen Wendehals geleiteten Veranstaltung aufzukreuzen.

Inzwischen hat Heusgen seine Meinung zu Nordstream nämlich revidiert: Wikipedia schrieb: „Zum Jahresende 2022, der Angriff Russlands auf die Ukraine währt bereits 10 Monate, erklärte Heusgen die Entscheidung der deutschen Regierung 2015 (während seiner Zeit als Berater) für den Bau von Nord Stream 2 – im Nachhinein betrachtet – als falsch. Die schwarz-rote Regierung Merkel III wollte damals nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima in Deutschland Atomenergie reduzieren bzw. den 2011 beschlossenen schrittweisen Atomausstieg in die Tat umsetzen; mit Erdgas aus Russland erschien das rasch und relativ kostengünstig möglich.“

Der Atomausstieg war völlig unnötig, die Berliner Blase ließ sich von lügnerischen Grünmedien ins Boxhorn jagen und glaubte an 45.000 Tote infolge der Zerstörung eines japanischen Kernkraftwerks. Damit begann eine schlimme Geschichte, die uns teure Energie, Deindustrialisierung und vielen Geringverdienern wachsende Armut beschert hat. Heusgen ist zusammen mit Dr. M. Schuld an der ganzen derzeitigen Misere. Der angerichtete wirtschaftliche Schaden hat stalineske und hitlereske Dimensionen. Das dürfen wir nie vergessen.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Rat zu geben ist das dümmste Handwerk, das einer treiben kann. Rate sich jeder selbst und tue, was er nicht lassen kann.“ (Geh. Rath v. Goethe 1809)